亞帕運／蕭翔文跆拳道金牌二連霸 黃敏惠加碼獎金挺前進2028帕運

嘉義市出身帕拉跆拳道好手蕭翔文再為台灣爭光！他2026年名古屋亞洲帕拉運動會男子58公斤K44級賽事中，一路過關斬將，金牌戰直落二擊敗烏茲別克選手，成功締造亞帕運二連霸。市長黃敏惠上午與蕭翔文及家人會面，致贈獎勵金，並承諾加碼獎金，提供更多運動防護及醫療協助，力挺他朝2028年洛杉磯帕運再創佳績。

蕭翔文繼2022年杭州亞帕運奪金、2024年巴黎帕運摘下銅牌後，再度站上亞帕運最高頒獎台，展現堅持不懈運動精神。黃敏惠表示，蕭翔文接連在國際賽事締造佳績，不僅是嘉義市的驕傲，也讓世界看見台灣選手的實力。市府將持續提供必要的獎勵與支持，協助他精進訓練、備戰2028年洛杉磯帕運，再為國家及嘉義市爭取榮耀。

黃敏惠表示，優秀運動員追求卓越的背後，需要家人、教練及各界共同支持。市府除肯定選手在賽場上的表現，也將加強運動防護與醫療協助，讓選手能安心訓練、無後顧之憂。

教育處長黃媛楟指出，優秀選手養成，除自身努力，也有賴教練、家人及學校長期陪伴。市府將持續推動基層體育發展，支持學校運動培訓及優秀選手參賽，打造完善運動環境，讓更多在地運動人才有機會在國內外舞台發光發熱。市府24日前往蕭翔文住處張貼紅榜，祝賀他為國爭光。今天特別邀請嘉大附小、民生國中及嘉華中學代表共同見證榮耀時刻，肯定蕭翔文一路走來的努力與成就。

蕭翔文自幼投入跆拳道訓練，曾就讀民生國中體育班。大學期間，他因車禍導致右手臂神經叢損傷，人生與運動生涯面臨重大轉折，但在家人及教練支持下，勇敢轉戰帕拉跆拳道，重新挑戰自我。本屆賽事期間，他克服傷勢帶來考驗，在教練吳燕妮協助下迅速調整訓練節奏，最終以堅毅實力奪金，完成亞帕運二連霸。

為鼓勵選手在國際賽事爭取佳績，嘉市政府已修訂嘉義市體育獎勵金設置要點，提高對優秀運動人才的獎勵。依現行規定，蕭翔文此次奪得亞帕運金牌，可獲新台幣12萬500元獎勵金，教練吳燕妮可獲2萬5000元，肯定選手努力及教練長期投入訓練的付出。市府表示，未來將持續透過獎勵措施、基層培訓及相關資源挹注，支持優秀選手追求卓越，讓更多嘉義子弟在國際體壇發光發熱。