國家運動博物館選址啟動列4大條件 李洋笑稱願捐球拍、奧運金牌展示

為深化運動的核心價值並開啟多元社會對話，運動部於今年啟動運動博物館先期規劃，並於今天召開「國家運動博物館選址啟動記者會」，正式向全國直轄市及縣市政府發出邀請，期待中央與地方攜手，共同打造一座符合前瞻思維、展現台灣獨特價值的國家級運動博物館。

運動部表示，運動的核心價值源自於「身體實踐」的本質，在「追求卓越」的同時，展現平等、自由與尊重的精神，並具備強烈的體驗性與社會凝聚力。因此，國家運動博物館的核心理念，即是建構一座親近大眾日常的運動文化場域。期待國人走進運動博物館時，不僅能滿足對運動的好奇、擴展對運動的想像，更能深刻體會運動帶來的嶄新體驗與精神共鳴。

運動部部長李洋在今天記者會上也廣邀地方政府能夠熱烈提案，他認為國家運動博物館可以有承上啟下的作用，尤其站在運動員的角度來看，更能了解過去運動界前輩做了些什麼，成就了什麼，藉此此激勵自己。

對於未來是否願意捐出自身文物，包括球拍或是奧運金牌作為博物館展示，李洋則笑說，「我剛剛確實有想過球拍，還沒想到金牌，如果未來國家運動博物館有需要，確實可以捐出來讓大家一起欣賞，現在先放在家好好保管。」

計畫主持人謝仕淵指出，隨著大眾對運動的需求與關注度日益提升，「運動」已成為引導社會探討更多多元議題的重要載體，台灣需要一座能述說運動發展脈絡、展現本土文化底蘊的運動博物館，這不僅是運用博物館專業來扎根運動文化的基地，更是一張向世界傳達台灣價值的名片，以及促進社會溝通、連結文化認同與推動平權的重要平台，他也期許國家運動博物館能成為一座「可以動起來的博物館」，帶來新的博物館經驗，也為將來運動博物館經營帶來新的可能。

為推動運動博物館選址，運動部將採取「縣市提案、中央審查」之遴選機制。計畫團隊已擬定涵蓋「都市計畫與用地取得」、「基地規模與開發條件」、「公共運輸通達性」及「周邊文化與運動資源」等面向之選址評估指標，其中用地需在3公頃或9000坪，加上周邊運動場域5公頃以上。

為廣徵各界意見，運動部預定於11月4日於本部2樓簡報室（北部場）、11月9日（一）於高雄左營高鐵站（南部場）辦理選址提案說明會。本案預定於12月中旬正式函發各縣市政府，並於116年2月11日起至2月26日止受理提案申請，預計在明年5、6月公告結果並函知複審入選單位。