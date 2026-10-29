德國羽賽／擊敗印度好手 戚又仁直落2晉級男單16強

BWF超級500等級的德國海洛羽球公開賽，台灣好手戚又仁今天在首輪32強，以21比15、21比19擊敗印度好手曼尼帕利，如願闖進16強。

這場世界羽球總會（BWF）超級500等級賽事，男單項目台灣僅戚又仁、蘇力揚參賽，台灣一哥周天成、「左手重砲」林俊易都選擇休兵。

世界排名第24的戚又仁，今天是生涯首度對上世界排名第54名的曼尼帕利（Tharun Mannepalli）；首局開打後，戚又仁的主動失誤過多，分別以2比7、4比8落後。

隨後戚又仁找回手感，連續幾波主動進攻都奏效，一口氣連得7分，反倒以11比8領先進入技術暫停；短暫休息後，雙方又戰成12比12平手，幸好戚又仁靠著出色的前、後場吊動，又打出6比1攻勢奠定勝基。

第2局雙方表現都不穩定，都曾各自取得超過3分以上的領先，但到了比賽尾聲，雙方又陷入拉鋸戰，戚又仁在19比19時，靠著主動搶攻連得2分，才如願收下勝利。

至於另一名台灣男單蘇力揚，則以9比21、17比21不敵丹麥老將基姆奇（Rasmus Gemke），止步首輪。

根據籤表，晉級16強的戚又仁，將對上世界排名第48的法國球員梅爾克（Arnaud Merkle），這也是雙方生涯首度對壘。