足球／台灣女足拚世界盃稱後勤空窗 足協規劃移訓、爭取津貼

台灣女足備戰世界盃附加賽，沒想到女足工會提出多項質疑，包含何時集訓都一無所知，對此中華足協指出，規劃前往摩洛哥進行移地訓練，同時爭取培訓津貼銜接。

女足工會昨天透過聲明指出，世界盃附加賽第1階段即將於11月28日在摩洛哥登場，然而名古屋亞運結束後面臨後勤空窗，不僅何時集訓、去哪裡集訓，還有後勤團隊編制仍一無所知，甚至支撐選手訓練生活的「長期培訓津貼」，都在10月15日無預警中斷。

對此中華民國足球協會則回應，代表隊預計於11月8日集結，規劃10日或11日前往摩洛哥卡薩布蘭卡進行移地訓練，而16日、22日則安排兩場國際友誼賽，目前相關行程、場地與後勤安排正積極洽談。

足協補充，這次特別增聘1名外籍助理教練，並安排兩名防護員隨隊，加上國訓中心派任運動心理師、營養師各1名，賽事期間也有隨隊醫師，而且還透過駐普羅旺斯台北辦事處協助，聯繫3名旅居摩洛哥的廚師，洽談餐食支援，希望幫助選手在異地也能吃到接近家鄉口味菜餚。

另外，針對選手關切的培訓津貼銜接問題，足協表示15日正式函請國訓中心協助處理，相關事項仍待主管機關研議，並呼籲期待各方以選手福祉及台灣女足整體發展為共同目標，持續溝通、共同爭取更完善培訓制度，而世界盃附加賽相關培訓預算已於上週送交國訓中心，最快可於11月4日召開審查會議。

足協提到，目前完成培訓大名單選手的註冊資料收集及註冊作業，總教練德維爾德（Patrick De Wilde）將利用本週木蘭聯賽賽事，對選手近期比賽表現進行最終評估，進而決選23人正式參賽名單，並喊話外界給予更多鼓勵與支持，讓選手以最佳狀態迎接世界盃附加賽。