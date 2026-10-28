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射擊／世界大學錦標賽公西靶場開射 台灣新星鄭晏晴單日雙金

中央社／ 台北28日電
鄭晏晴在世界大學錦標賽個人贏得雙金。 大專體總提供
鄭晏晴在世界大學錦標賽個人贏得雙金。 大專體總提供

在公西靶場舉行的2026世界大學射擊錦標賽，名古屋亞運射擊國手鄭晏晴今天不僅摘下女子10公尺空氣手槍個人金牌，更攜手隊友鐘儀茹、林柔羽拿到團體金牌。

2026世界大學射擊錦標賽今天進入第2天賽事，其中，年僅20歲、首拚名古屋亞運就登上頒獎台的新星鄭晏晴繳出亮眼表現，單日進帳個人、團體兩面金牌，替台灣代表隊開出金牌。

在女子10公尺空氣手槍資格賽，鄭晏晴與隊友鐘儀茹、林柔羽合力拿到1714分，技壓群雌拿到團體金牌，同時鄭晏晴、鐘儀茹更搶下個人決賽門票，而國際賽經驗豐富的鄭晏晴在決賽頂住壓力，最後以241.3分破大會紀錄勇奪金牌，鐘儀茹則獲得第4名，差點就能登上頒獎台。

鄭晏晴日前接受中央社採訪時指出，對本季整體發揮感到滿意，尤其心態方面成長很多，更能從容應對比賽，並期望透過這次世界大學射擊錦標賽，把8月赴韓國移地訓練調整的動作細節變得更熟練，並為本季最終戰、下週在卡達舉行的世界射擊錦標賽暖身。

亞運 鄭晏晴 大學

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