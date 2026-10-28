高球／富邦長春公開賽泰國馬山暫居領先 長春新人林文科緊追在後

台灣長春高球年度旗艦盛事「富邦長春公開賽」今天正式在老淡水球場點燃戰火，面對強風考驗，泰國名將馬山（Prayad Marksaeng）全場抓下五隻小鳥，繳出全場最佳的69桿（－3），暫居領先，今年剛升上長春巡迴賽的台灣好手林文科則以70桿（－2）緊追在後，兩人僅有一桿之差。

尋求三連霸的泰國好手托馬倫（Thammanoon Sriroj）、本季日本長春巡迴賽本季賞金榜排名第一的宮本勝昌、日本選手塚田好宣、新加坡的馬瑪（Mardan Mamet）與泰國選手普拉普霍爾（Chawalit Plaphol），今天都擊出低於標準桿一桿的71桿，暫時並列第三，領先集團競爭激烈。

馬山平常以日本為主戰場，今年在日本長春巡迴賽已拿下一勝，目前獎金排名暫居第五。今天開賽後，他很快就進入狀況，前九洞射下三隻小鳥，躍居領先，後九洞總桿一度來到－4，可惜第16洞吞下柏忌，最後以69桿作收。

馬山表示今天球場風勢不小，能打出低於標準桿的成績他相當滿意。馬山今天的推桿、開球與切桿表現都不錯，但鐵桿的狀況相對較多，包括標準桿四桿的第18洞，他直到第三桿才將球放到果領邊緣，不過第四桿他直接用推桿把小白球送進15呎外的洞中，這一記漂亮的救標準桿，讓他直呼「感覺像是博蒂！」儘管老淡水球場今天風勢強勁，馬山依舊相信他的一號木桿，全天只有兩次使用五號木桿開球，並順利把彈道壓低，有效減少風勢的影響。

今年五月剛達到長春賽50歲參賽門檻的林文科，今天表現相當穩健，全天射下四隻小鳥、吞下兩個柏忌，繳出70桿（－2），暫居第二，也是台灣選手中最佳表現。林文科表示，由於今天的風勢一陣一陣，距離與方向的拿捏讓他比較費神。

林文科2003年曾在老淡水贏得三商名人賽冠軍，今年台巡賽也曾兩度取得並列亞軍。他透露，今年以前因忙於青少年選手培訓，練球時間較少，穩定性差強人意，但最近練球練得比較勤，希望成績上能取得突破。

另一方面，尋求富邦長春公開賽三連霸的托馬倫，本週也將挑戰另一樣紀錄。過去兩個禮拜，他接在日本長春巡迴賽奪冠，若本周再度封王，將寫下三連勝。托馬倫今天開球穩定性稍差，前九洞因為開球錯失球道，吞下一記柏忌及一記雙柏忌；後九洞他穩住陣腳，抓下四隻小鳥並只掉兩桿，最後仍繳出相當有水準的71桿，只落後領先者兩桿，仍有挑戰三連霸及三連勝的機會。

除了精彩賽事，今年富邦長春公開賽持續深化「不只長春、更是傳承」的核心精神。主辦單位特別安排六位受邀業餘選手，與馬山、托馬倫與瓦拉川等國際一流名將同組揮桿，延續賽事長期推動高球世代交流與傳承的精神。