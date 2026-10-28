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德國羽賽／葉宏蔚、詹又蓁25分鐘速勝英格蘭組合 晉級混雙16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葉宏蔚(右)／詹又蓁。亞運中華代表團提供(資料照)
葉宏蔚(右)／詹又蓁。亞運中華代表團提供(資料照)

BWF超級500的德國海洛公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁在32強賽出戰英格蘭搭擋沃克菲爾德（Harry Wakefield）／凱利（Sian Kelly），最終以21：15、21：9直落二取勝，晉級到16強賽。

混雙世界排名第7名的葉宏蔚／詹又蓁，在日前北歐系列賽於北極公開賽和丹麥公開賽接連闖進到8強後，上周在法國公開賽則是止步於16強。

本周兩人轉戰德國海洛公開賽，並在首輪遭遇世界排名在200名外的英格蘭組合沃克菲爾德／凱利，在雙方實力有段落差下，台灣組合除了開局時一度以0：1落後外，接下來一路保持領先，最終僅花25分鐘就以直落二勝出，晉級到16強賽。

混雙 葉宏蔚 英格蘭 籃球

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