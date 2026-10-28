棒球／謝金燕、孝淵嗨翻新竹球場 1101周邊交管、免費接駁一次看

新竹市立棒球場50周年交流賽11月1日登場，謝金燕、少女時代孝淵將登台助陣，預料湧入大批人潮。新竹市府提醒，當天球場周邊不提供汽車停車位，開車民眾可停晶品城、樹林頭停車場，再搭免費接駁車前往，周邊道路也將分時段交管。

新竹市長高虹安表示，今年適逢新竹市立棒球場啟用50周年，市府以「COMEBACK 竹風再起」為主題舉辦交流賽，象徵球場改善完成後迎向新的起點。11月1日開幕活動邀請「姐姐」謝金燕及韓國女團少女時代成員孝淵演出，並結合台、日、韓球隊交流賽事及多元表演。

市府指出，11月1日將提供新竹火車站線、樹林頭線2條免費接駁路線往返球場，方便民眾搭台鐵或將汽車停放指定停車場後轉乘。去程首班車上午8時30分、末班車晚間7時；回程上午10時發出首班車，末班車為晚間9時。

機車族則可利用棒球場地下停車場及廣州街規畫區域停放，並依現場標誌及工作人員引導。

因應活動人潮，市府也將分時段實施交通管制。11月1日上午5時至隔日上午5時，民富街西大路至少年街路段作為攤商區，禁止一般車輛進入；上午8時30分至晚間10時，民富街178巷、西大路559號一弄改為行人徒步區，廣州街延平路一段至少年街則作為機車臨停區，禁止汽車進入。

中午12時至晚間10時，西大路民富街至北大路南下最外側車道規畫為行人徒步區；晚間6時至10時，少年街北大路至經國路、少年街19巷及民富街少年街至延平路一段路段禁止汽車進入。

交通處提醒，當天球場周邊道路及停車空間預料較為繁忙，開車民眾應優先利用晶品城或樹林頭停車場再轉搭接駁車，行經管制區域也應提前改道，並配合現場員警及義交人員指揮。

新竹市立棒球場50周年交流賽11月1日登場，謝金燕、少女時代孝淵將登台助陣，預料湧入大批人潮，市府公布交通管制注意事項。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場50周年交流賽11月1日登場，謝金燕、少女時代孝淵將登台助陣，預料湧入大批人潮，市府公布交通管制注意事項。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場50周年交流賽11月1日登場，謝金燕、少女時代孝淵將登台助陣，預料湧入大批人潮，市府公布交通管制注意事項。圖／新竹市政府提供