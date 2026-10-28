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國體法修法公聽會體育班議題受關注 專任運動教練協會提4大建言

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今天舉行的國體法修法公聽會，運動部由常務次長洪志昌(右)代表出席進行報告。聯合報系資料照
今天舉行的國體法修法公聽會，運動部由常務次長洪志昌(右)代表出席進行報告。聯合報系資料照

立法院教育及文化委員會今天針對「國民體育修法」舉行公聽會，邀請體育界專家學長發表意見，其中針對國小體育班轉型社團化、社區化一事，中華民國專任運動教練協會理事長簡祈昌、秘書長邱為榮雖表達支持立場，但也對於教練權益保障以及是否造成訓練斷層等問題提出建議。

今天舉行的國體法修法公聽會，運動部由常務次長洪志昌代表出席進行報告，他提到這次公聽會主要是針對行政院在115年9月9日函請大院審議國體法修正採案，除全面檢視現行制度，也擴大運動政策涵蓋範圍，其中法案名稱修正為「國民運動法」，內容由8章46條增加到12章96條，另新增適應運動，運動裁判、運動教練教練、運動專業人員，運動產業及運動文化與國際運動四大專章。

洪志昌表示，「針對體育班轉型資源的銜接，學生運動員正常學習督導，不適任人員監理以及運動部與教育部的權責分工等議題，運動部高度重視並與教育部積極研商，也期盼透過這次公聽會廣納各界建言，作為後續推動相關政策，以及法案研修的參考依據。」

對於運動部提倡體育班改革，簡祈昌表示，協會站在支持的立場，因為一個政策經過一段時間後本來就應該優化，但優化後又該如何執行，更是需要去追蹤的事情。尤其是不適任教練的淘汰與監督機制更是必須建立，但該如何界定教練是否不適任以及同時確保申訴管道，也是不能忽視的議題。

邱為榮也提出四大建議，包括在國小體育班轉型為社團化及社區化後，現有專任運動教練員額應該受到保留，無論是透過介聘至國高中聘用，或轉型為「負責輔導校隊、跨校培訓與社區俱樂部之指導教練」，絕不可減員或解聘。同時為防範訓練斷層，區域基層訓練站的建立以及賽制的改革也是必須，包括取消過度高強度的全國賽，改為區域交流賽，避免因為成績壓力而造成高壓的訓練。

另外，在體育班轉型後原體育班預算不得移作他用，應轉為「基層運動社團及社區推廣專案補助」，優先用於聘用專業教練與補助設備，缺乏社區資源的偏鄉國小，應允許保留專長培訓專案，並由中央全額補助。最後則是建立低齡專項運動總類保留機制，像是體操、桌球等「低齡黃金期專項」極度依賴6至12歲的神經發育與肌肉記憶，若等到國中才進入專項培訓已經錯過，不要讓一刀切的政策，切斷了台灣體操與優勢項目的孩子。

針對不適任人員監理相關法制，邱為榮也提出雙部會（運動部與教育部）資料庫即時連線，避免資訊時間差形成漏洞。納管社區與外聘教練，授權訂定「社區兒少運動指導人員登記管理辦法」，無官方證照但指導兒少者，均需完成兒少保講習並檢附良民證，以及重罰違規進用學校或社區機構等相關建議。

國體法 體育 修法

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