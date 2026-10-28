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足球／姆巴佩為「辱華」發聲明道歉！中國官媒：聽其言更觀其行

聯合新聞網／ 綜合報導
法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）。 路透
法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）。 路透

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）日前受訪時聲稱喜歡「獨裁者」毛澤東迷因，遭中國網友、媒體及代言品牌封殺，中國官媒《央視》更使出制裁手段，停止西甲賽事轉播。西甲官方率先致函道歉，姆巴佩昨天也發布簡體中文、英文和法文的道歉聲明。

近年許多球迷將姆巴佩的臉和各國獨裁者合成，姆巴佩日前受訪時也提到，「有一個把我的臉P在中國獨裁者（毛澤東）身上，那真的很好笑，我平時和朋友打電動時，就經常在聊天室發這個迷因給他們看。」

訪談畫面曝光後，姆巴佩遭中國封殺，更影響母隊皇家馬德里在中國的轉播。對此西甲官方先道歉，姆巴佩也發聲明表示，對一張以自己為主角的網路圖片作出回應時，考慮不周，「如今我明白，這些話傷害中國及世界各地華人社區的許多人，向所有被言論傷害的人道歉。這絕非我的本意，我對中國人民及其歷史懷有很深的敬意，我真心感到抱歉。」

姆巴佩道歉後，中國中央廣播電視總台相關人士也做出回應，表示已注意到相關資訊，並強調，「聽其言更觀其行，希望西甲、皇馬和姆巴佩本人切實從中吸取教訓，真誠道歉、痛改前非。」

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