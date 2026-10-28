桌球／WTT蒙佩利爾冠軍賽 林昀儒逆轉葡萄牙名將晉級16強

我國桌球一哥林昀儒今天在WTT蒙佩利爾冠軍賽男單32強賽登場，面對葡萄牙好手吉拉爾多（Joao Gerlado）陷入苦戰，在前三局打完以1：2落後後，林昀儒展現韌性連追2局，最終以8：11、11：4、5：11、11：4、11：6逆轉晉級到16強。

世界男單排名第6名的林昀儒，與世界排名第35名的31歲葡萄牙老將吉拉爾多，過去僅有過1次交手紀錄，是在前年世界盃，當時林昀儒以3：1勝出。

不過今天雙方再度碰頭，吉拉爾多卻是有備而來，在首局賽事中就以11：8先下一城，儘管第二局林昀儒以11：4扳回一城，但第三局吉拉爾多再度一路保持領先，以11：5取得聽牌優勢。

關鍵第4局林昀儒雖然率先得分，但吉拉爾多隨後回敬一波3：1攻勢逆轉，在暫停過後林昀儒表現回穩，反打出一波6：0攻勢，並以11：4扳平戰局，將比賽帶入決勝局。

決勝局林昀儒穩住陣腳、乘勝追擊，開局打出一波7：3攻勢，儘管吉拉爾多隨後追到僅剩2分差距，但關鍵時刻林昀儒頂住壓力連拿3分，成功關門，以11：6逆轉勝出，晉級到16強賽。

至於我國女單好手鄭怡靜，32強賽則是遭遇南韓名將申裕斌，最終以2：11、11：13、5：11直落三敗下陣來，止步於32強賽，而今天凌晨我國另外一名女單選手彭郁涵，則將遭遇中國大陸好手陳熠。