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舉重世錦賽／黃宜甄總和摘銅、方莞靈挺舉奪銅 台灣女將49公斤級揚威
2026年世界舉重錦標賽今天在中國大陸寧波登場，首次征戰世錦賽的年輕好手黃宜甄在女子49公斤級A組賽事中表現亮眼，以抓舉82公斤、挺舉104公斤，總和186公斤奪下總和銅牌；同級別B組出賽的方莞靈也展現韌性，以抓舉80公斤、挺舉105公斤、總和185公斤完賽，並憑藉優異的挺舉成績摘下本級別挺舉銅牌。
本屆賽事競爭相當激烈，率先在B組登場的名古屋亞運國手方莞靈發揮出色，她憑藉著105公斤的出色挺舉成績，成功逆勢突圍，拿下女子49公斤級挺舉銅牌，總和185公斤則名列第4名。至於黃宜甄在A組面對各國強敵毫不怯場，抓舉與挺舉分別以82公斤、104公斤雙雙位居第四名，最終以總和186公斤的佳績，成功站上總和頒獎台，收獲一面銅牌，展現初生之犢不畏虎的強大氣場。
賽後頒獎儀式上，女子49公斤級挺舉銅牌吉祥物特別由國際舉重總會（IWF）執行委員會委員、中華民國舉重協會秘書長張文馨親自頒獎，見證這光榮的一刻。隨著女子49公斤級賽事圓滿落幕，中華隊明天將於下午1時30分由男子65公斤級C組的高展宏率先登場，下午4時則換男子65公斤級B組的陳王衡接力上陣。
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