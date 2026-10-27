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高球／富邦長春公開賽28日開打 118名海內外好手競逐800萬元總獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦集團董事長蔡明忠(左)於富邦長春公開賽歡迎晚宴頒發獎勵金予富邦Dream Team選手王偉軒。 富邦金控提供
富邦集團董事長蔡明忠(左)於富邦長春公開賽歡迎晚宴頒發獎勵金予富邦Dream Team選手王偉軒。 富邦金控提供

傳承賽事接力暖身　富邦加碼3萬美元獎勵澳門王偉軒奪冠

台灣長春高球年度盛事—富邦長春公開賽將於10月28日至30日在老淡水球場點燃戰火。今年適逢富邦集團65周年，賽事總獎金由680萬元加碼至800萬元，比賽正式開打前，富邦青少年傳承配對賽、職業業餘配對賽接連登場，延續賽事24年來「不只長春、更是傳承」的重要精神，為2026富邦長春公開賽揭開序幕！

正式賽開賽前，主辦單位富邦金控於27日為選手舉辦歡迎晚宴，適逢富邦長期贊助選手王偉軒上週於澳門公開賽勇奪冠軍，不僅寫下個人生涯重要里程碑，也為台灣高爾夫再添佳績，富邦集團董事長蔡明忠當場宣布個人致贈1萬美元獎勵金，富邦金控亦加碼2萬美元，合計頒發3萬美元獎勵金，以肯定其傑出表現，同時鼓勵王偉軒持續挑戰自我，在國際舞台上為台灣爭取更多榮耀。

蔡明忠表示，富邦長期投入台灣高爾夫運動，不僅持續舉辦富邦長春公開賽，也支持具潛力的選手挑戰國際舞台；近期狀態極佳的王偉軒勇奪生涯首座亞巡賽冠軍，展現出台灣高球選手站上國際舞台的實力。富邦將持續投入賽事推廣及人才培育，支持不同世代的選手累積實戰經驗、挑戰更高舞台，為台灣高爾夫運動注入長期發展動能。

富邦長春公開賽共同創辦人謝敏男(圖中左)與所有參與的職業長春選手及業餘小將，共同為富邦青少年傳承配對賽大聲比讚。 富邦金控提供
富邦長春公開賽共同創辦人謝敏男(圖中左)與所有參與的職業長春選手及業餘小將，共同為富邦青少年傳承配對賽大聲比讚。 富邦金控提供

此外，別具意義的富邦青少年傳承配對賽，26日也率先登場。由兩屆富邦長春公開賽冠軍選手「蘆筍」盧建順、2022年冠軍蔡啟煌以及許孟男、徐國雄、周宏男、連騼森六位職業長春好手，與謝敏男高爾夫基金會推薦的18名業餘小將混合分組揮桿。每組由一位長春選手帶領三位青少年選手下場實戰，隨時提點揮桿動作與進攻策略，而小將們也紛紛把握難得機會向老師們請益，在實戰交流中展現賽事世代傳承的精神。

長春選手徐國雄(左)提醒業餘小將卓鈺得果嶺推桿時需注意上半身平衡。 富邦金控提供
長春選手徐國雄(左)提醒業餘小將卓鈺得果嶺推桿時需注意上半身平衡。 富邦金控提供

職業長春名將盧建順(左)在富邦青少年傳承配對賽中仔細觀察業餘選手林雨潔的開球動作。 富邦金控提供
職業長春名將盧建順(左)在富邦青少年傳承配對賽中仔細觀察業餘選手林雨潔的開球動作。 富邦金控提供

長春好手連騼森(左)指導業餘選手陳則臣球道進攻策略。 富邦金控提供
長春好手連騼森(左)指導業餘選手陳則臣球道進攻策略。 富邦金控提供

正式比賽將於10月28日登場，來自12個國家的118名職業長春好手(90位一般長春與28位超級長春選手) 將在老淡水球場競逐冠軍獎盃。過去三年都由泰國選手封王，今年泰國大軍更有高達12名好手壓境，其中，托馬倫(Thammanoon Sriroj)能否如願完成三連霸，或是台灣選手能夠發揮主場優勢、留下冠軍獎盃，是所有高球迷關注的重點。

除了托馬倫，近幾年在日本長春巡迴賽表現出色的泰國名將馬山(Prayad Marksaeng)，五月底才剛拿下日本Sumaiida盃長春賽冠軍，目前在日本長春巡迴賽賞金榜排名第四，同樣也是本次賽事被看好的冠軍熱門選手之一。而日本選手今年也來勢洶洶，有德高望重的倉本昌弘，以及今年日本長春巡迴賽已經進帳三勝、目前暫居賞金王的宮本勝昌，還有賞金榜排名第六的高橋竜彥都將來台角逐冠軍獎盃。

台灣選手方面，去年台巡賽賞金排名前30的選手除了賞金王呂文德(52)因傷退賽，其餘全員到齊，包括尋求個人第三座富邦長春公開賽冠軍的盧建順、去年TSPGA包辦五座冠軍且名列賞金榜第二的連騼森、賞金榜排名第三的許孟男，以及2022年在富邦長春公開賽中奪冠的蔡啟煌。

除了118名職業選手，大會也邀請近來表現傑出的六位業餘選手林雨潔、卓鈺得、楊皓全、謝秉樺、陳禮權與黃翎芳，與職業長春老將一起比賽，藉此汲取前輩的寶貴經驗、增加實戰歷練，並呼應大會「不只長春、更是傳承」的理念。其中17歲的謝秉樺今年已經贏得三場業餘冠軍，包括富邦AJGA IPS國際系列賽的女子組總冠軍，是值得期待的明日之星。

正式比賽方面，正規長春組球員將一連進行三回合、54洞的比桿賽，大會在完成前兩輪比賽後，將取成績最優的前60名選手(含同桿者)於10月30日進行決賽。超級長春組(65歲以上)則將在29日與30日連續舉行兩回合的比桿賽，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油。

富邦集團董事長蔡明忠為2026富邦長春公開賽帥氣地開出漂亮的第一球。 富邦金控提供
富邦集團董事長蔡明忠為2026富邦長春公開賽帥氣地開出漂亮的第一球。 富邦金控提供

l 10/28-30精彩賽事直播，請鎖定富邦官方YouTube頻道：https://www.youtube.com/@fubon_ESG

l 富邦長春公開賽官網：https://fubon.vvspor.net/tw/schedule

l 長春職業高爾夫協會官方Facebook：https://pse.is/6kkg9z

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