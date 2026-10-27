企業捐贈公務車挺中華體總推展事務 葉政彥致謝：以實際行動拋磚引玉

為支持我國體育運動發展，提升體育行政及各項業務推展效能，智通科創股份有限公司董事長暨中華民國體育運動總會副會長鍾富瑋，今天慷慨捐贈公務車予中華民國體育運動總會，由會長葉政彥代表受贈，此次捐贈展現企業回饋社會、支持體育發展的具體行動，也為總會推動各項體育事務注入更多助力。

公務車捐贈儀式中，智通科創股份有限公司董事長鍾富瑋與中華民國體育運動總會會長葉政彥共同出席，並進行象徵性的車鑰匙交接儀式，見證這份支持體育發展的心意。儀式中，葉政彥並代表總會頒發感謝狀，向鍾富瑋董事長表達誠摯謝意，感謝其慷慨捐贈，以及對總會各項業務推展的支持。

葉政彥指出，「我們非常感謝鍾董事長在事業有成之餘，仍行有餘力堅守我們中華體總，並捐贈公務車協助我們推廣會務，以實際行動來做為一個拋磚引玉，特表感謝之意。」

身為中華民國體育運動總會副會長，鍾富瑋此次以實際行動支持總會，充分展現企業投入公益、回饋社會的精神。透過企業與體育組織攜手合作，不僅能為體育事務的推展提供實質助益，也有助於凝聚更多社會資源，共同營造更完善的體育發展環境，促進我國體育運動持續向前。

中華民國體育運動總會表示，未來將妥善運用此次捐贈資源，持續秉持服務體育、推動運動發展的宗旨，積極推展各項體育事務，並期盼藉由此次善舉，帶動更多企業及社會力量共同關注與支持體育，攜手為我國體育運動的永續發展貢獻心力。

中華民國體育運動總會指出，此次公務車捐贈，不僅是對總會業務推展的實質支持，更是企業與體育界攜手合作、共同促進體育發展的具體展現。中華民國體育運動總會再次感謝智通科創股份有限公司鍾富瑋董事長的慷慨捐贈，期盼未來持續凝聚各界力量，為我國體育運動開創更美好的發展前景。