高球／緯創公開賽獎金升至120萬美元 曾雅妮、坦布爾里尼力拚奪冠

由緯創資通與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）、歐洲女子巡迴賽（LET） 共同舉辦的「2026 緯創女子公開賽」，即將於10月29日（四）至11月1日（日）在揚昇高爾夫鄉村俱樂部盛大開打，台灣唯一歐巡認證的國際頂級職業高球賽事，本屆總獎金提升至120萬美元。

今天舉行開賽記者會，2025年冠軍曾雅妮與2024年冠軍坦布爾里尼（Chiara Tamburlini）同場交流，分享重返揚昇球場並再度爭冠的期盼。旅日好手吳佳晏、世界排名第27的亞歷山大（Casandra Alexander）、亞運金牌得主烏爾斯（Pranavi Urs）等108位來自超過20多國的世界好手，共同爭奪最高榮耀。

緯創長期秉持「利他哲學」，自2006年起支持台灣女子高球迄今已20年，2020年冠名贊助「緯創女子公開賽」，並於2024年成功爭取歐巡共證，成為全台矚目的國際級賽事，本次賽事集結亞運獎牌選手與台歐前百好手齊聚揚昇高爾夫鄉村俱樂部爭取賽事最高榮耀。

緯創董事長林憲銘表示，「緯創女子公開賽今年第３年與歐巡（LET）深度合作，逐步擴大規模與國際影響力；今年總獎金加碼至120萬美元，吸引世界級好手來台角逐。我們希望透過舉辦國際級的賽事，不只提供台灣選手接軌國際舞台的機會，更讓球迷近距離感受頂級職業高球賽事的震撼與魅力。」

力拚衛冕的球后曾雅妮，不僅在今年亞運創下台灣選手最佳成績，更勇奪團體賽銅牌。近日，她又在歐巡賽阿美石油韓國錦標賽中拿下第3名，世界排名也躋身前200名。對此，曾雅妮表示，「重返熟悉的揚昇球場，希望能延續好手感與豐富的大賽經驗，展現最佳狀態，全力爭取最佳成績。」

近年在日巡賽表現亮眼，2021年吳佳晏以17歲之齡，成為緯創公開賽史上最年輕的冠軍，記者會上也表示，「相隔五年又回到緯創女子公開賽的賽場，很期待賽事成為台歐共證後，更大規模的比賽能有更多觀眾進場為台灣選手加油。」

南韓傳奇球后崔羅蓮今天也再次跨海來台，擔任本屆賽事的特別嘉賓，為好友曾雅妮與各國參賽選手加油；她現場也分享自己在賽前準備與致勝心法，如何在高壓比賽中調整心態並建立專注力，鼓勵選手在每一桿都要相信自己、展現不放棄精神，同時歡迎大家入場為優秀選手們加油。

2026緯創女子公開賽不僅提升總獎金，轉播範圍也從去年36個地區大幅擴展至橫跨歐、美、亞洲、大洋洲與非洲等106個地區；賽事除了傳統電視轉播，更可在 LET 官方 YouTube、指定數位頻道與全球多家 OTT 平台同步播出，讓觀眾透過電視、手機、平板等多種裝置共同感受賽事魅力。比賽現場也規劃主題特展、闖關遊戲與限定球員卡，邀請球迷親臨體驗沉浸式高球盛事。