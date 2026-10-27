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體操／世錦賽單槓冠軍唐嘉鴻返台 很開心為台灣拿到具意義的金牌

中央社／ 桃園機場27日電
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻（前左）日前在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽拿下金牌，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。他27日搭機返台表示，期盼2028洛杉磯奧運可以有好表現。記者吳睿騏桃園機場攝　115年10月27日 中央社
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻（前左）日前在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽拿下金牌，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。他27日搭機返台表示，期盼2028洛杉磯奧運可以有好表現。記者吳睿騏桃園機場攝　115年10月27日 中央社

剛剛奪下世界體操錦標賽單槓冠軍的唐嘉鴻今天搭機返台，他表示，很開心可以為台灣拿到具有意義的一面金牌，明年希望在團體或個人項目取得洛杉磯奧運資格，在奧運上有好表現。

台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.600分、執行分8.366分、總分14.966分摘金，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。唐嘉鴻也成為台灣體操史上，首名拿下世錦賽金牌的好手。

唐嘉鴻今天中午搭機返台，唐嘉鴻在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，亞運剛結束馬上就面對這高強度的賽事，整個過程台灣體操隊都備戰得非常努力，因為亞運剛失敗，其實也是抱持著重新出發的心態，很開心可以為台灣拿到具有意義的一面金牌，對於自己的表現未來還是有可以努力的地方，回台好好休養調整後會繼續努力。

唐嘉鴻指出，接下來還是有些奧運的資格賽，對2028洛杉磯奧運很重要，因此明年會先看有沒有辦法在團體或個人取得洛杉磯奧運的資格，也在2028的奧運可以有一個好表現。

教練黃柏瑞說，唐嘉鴻就照平常的訓練跟演練，然後在世錦賽有正常發揮，也把平常的小細節展現出來，雖然有一點小缺失，但是在動作展現比較接近完美，所以得分也會比其他選手高，這個獎得來不易，大家都非常有榮譽感，除了可成為後進選手的榜樣，也帶給年輕選手啟示、能有一個夢想。

唐嘉鴻 世錦賽 金牌 籃球

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