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Red Bull Dance Your Style總決賽落幕 台灣舞者Sunny展現舞台魅力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
16歲法國舞者 Willis 拿下 Red Bull Dance Your Style 2026 世界冠軍，也是他生涯第一座世界冠軍。圖／Red Bull提供
16歲法國舞者 Willis 拿下 Red Bull Dance Your Style 2026 世界冠軍，也是他生涯第一座世界冠軍。圖／Red Bull提供

Red Bull Dance Your Style 2026世界總決賽於10月24日在瑞士蘇黎世Hallenstadion落幕，吸引7500名觀眾到場見證世界街舞冠軍誕生。年僅16歲、為本屆最年輕選手的法國Hip-Hop舞者Willis，在冠軍戰擊敗南韓Waacking舞者Yoon Ji，奪下生涯首座世界冠軍。代表台灣參賽的22歲Waacking舞者Sunny（巫宗諺），則在集結60位各國冠軍級好手的世界預賽中，挺進最後16人，雖止步預賽、無緣世界總決賽，仍展現台灣新生代舞者的實力與舞台魅力

Sunny（巫宗諺）今年22歲，舞齡僅6年，隸屬Saucy Mochi、Infiri與Taitung Waackers舞團。今年1月，他以校園黑馬之姿拿下Red Bull Dance Your Style 2026台灣大賽冠軍，取得前進蘇黎世的資格。

奪冠後，Sunny積極投入備賽，從體能到舞蹈表現持續精進。10月21日至22日，他在蘇黎世Schiffbau與其他59位來自各國的好手同場較勁，憑藉招牌Waacking甩手、乾淨俐落的對拍與舞台魅力，挺進世界預賽最後16人。本屆世界總決賽共有16個參賽名額，其中8席由世界預賽選手晉級取得。Sunny最終止步預賽，未能取得世界總決賽資格。

賽後Sunny分享自己愛上跳舞的初衷，「透過舞蹈可以交朋友、分享彼此的感覺，這件事讓我覺得很棒，也是因為這樣我愛上跳舞，想成為一個厲害的舞者和藝術家。」面對世界舞台上的各國高手，他表示：「在這裡遇到很多厲害的舞者，以前我很容易拿自己跟他們比較，但這樣很容易失去跳舞的核心。現在我會先專注在自己身上，盡量不去想對手怎麼樣。」

台灣Waacking新秀Sunny以招牌甩手與俐落的對拍，在預賽中擄獲全場觀眾目光。圖／Red Bull提供
台灣Waacking新秀Sunny以招牌甩手與俐落的對拍，在預賽中擄獲全場觀眾目光。圖／Red Bull提供

世界總決賽方面，法國舞者Willis一路擊敗南非Sbujwa舞者Limpopo Boy、美國Hip-Hop代表Capjay，並在四強賽擊敗南韓Locking舞者Locker Zee。另一位冠軍戰選手Yoon Ji則先後擊敗日本Krump舞者Chaa、西班牙Hip-Hop舞者Xelyna，以及地主瑞士Hip-Hop舞者Stalamuerte。

Red Bull Dance Your Style 2026賽季於全球共舉辦167場賽事，世界總決賽則首度來到瑞士。這項街舞賽事不設傳統評審，舞者也無法預先編排舞步，必須隨DJ播放的流行歌曲即興對戰，由觀眾投票決定勝負。今年世界總決賽自八強賽起，首度開放全球觀眾透過Red Bull Dance YouTube頻道直播即時投票，線上票數占20%、現場觀眾占80%。下一屆世界總決賽預計於2027年11月6日移師英國倫敦舉行。

本屆10月24日的世界總決賽共有16位舞者出賽，其中8位為外卡選手，另外8位則從10月21日至22日、共60人參與的世界預賽晉級。最終冠軍Willis與亞軍Yoon Ji皆由預賽取得總決賽資格。

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