Red Bull Dance Your Style總決賽落幕 台灣舞者Sunny展現舞台魅力

Red Bull Dance Your Style 2026世界總決賽於10月24日在瑞士蘇黎世Hallenstadion落幕，吸引7500名觀眾到場見證世界街舞冠軍誕生。年僅16歲、為本屆最年輕選手的法國Hip-Hop舞者Willis，在冠軍戰擊敗南韓Waacking舞者Yoon Ji，奪下生涯首座世界冠軍。代表台灣參賽的22歲Waacking舞者Sunny（巫宗諺），則在集結60位各國冠軍級好手的世界預賽中，挺進最後16人，雖止步預賽、無緣世界總決賽，仍展現台灣新生代舞者的實力與舞台魅力。

Sunny（巫宗諺）今年22歲，舞齡僅6年，隸屬Saucy Mochi、Infiri與Taitung Waackers舞團。今年1月，他以校園黑馬之姿拿下Red Bull Dance Your Style 2026台灣大賽冠軍，取得前進蘇黎世的資格。

奪冠後，Sunny積極投入備賽，從體能到舞蹈表現持續精進。10月21日至22日，他在蘇黎世Schiffbau與其他59位來自各國的好手同場較勁，憑藉招牌Waacking甩手、乾淨俐落的對拍與舞台魅力，挺進世界預賽最後16人。本屆世界總決賽共有16個參賽名額，其中8席由世界預賽選手晉級取得。Sunny最終止步預賽，未能取得世界總決賽資格。

賽後Sunny分享自己愛上跳舞的初衷，「透過舞蹈可以交朋友、分享彼此的感覺，這件事讓我覺得很棒，也是因為這樣我愛上跳舞，想成為一個厲害的舞者和藝術家。」面對世界舞台上的各國高手，他表示：「在這裡遇到很多厲害的舞者，以前我很容易拿自己跟他們比較，但這樣很容易失去跳舞的核心。現在我會先專注在自己身上，盡量不去想對手怎麼樣。」

台灣Waacking新秀Sunny以招牌甩手與俐落的對拍，在預賽中擄獲全場觀眾目光。圖／Red Bull提供

世界總決賽方面，法國舞者Willis一路擊敗南非Sbujwa舞者Limpopo Boy、美國Hip-Hop代表Capjay，並在四強賽擊敗南韓Locking舞者Locker Zee。另一位冠軍戰選手Yoon Ji則先後擊敗日本Krump舞者Chaa、西班牙Hip-Hop舞者Xelyna，以及地主瑞士Hip-Hop舞者Stalamuerte。

Red Bull Dance Your Style 2026賽季於全球共舉辦167場賽事，世界總決賽則首度來到瑞士。這項街舞賽事不設傳統評審，舞者也無法預先編排舞步，必須隨DJ播放的流行歌曲即興對戰，由觀眾投票決定勝負。今年世界總決賽自八強賽起，首度開放全球觀眾透過Red Bull Dance YouTube頻道直播即時投票，線上票數占20%、現場觀眾占80%。下一屆世界總決賽預計於2027年11月6日移師英國倫敦舉行。

本屆10月24日的世界總決賽共有16位舞者出賽，其中8位為外卡選手，另外8位則從10月21日至22日、共60人參與的世界預賽晉級。最終冠軍Willis與亞軍Yoon Ji皆由預賽取得總決賽資格。