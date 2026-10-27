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足球／自曝喜歡「毛澤東迷因」 姆巴佩辱華遭中國封殺

聯合新聞網／ 綜合報導
姆巴佩與毛澤東的合成梗圖。圖／擷取自X
姆巴佩與毛澤東的合成梗圖。圖／擷取自X

皇家馬德里法國足球巨星姆巴佩Kylian Mbappe）最近受訪時自曝，喜歡毛澤東迷因梗，觸動中國媒體及網友敏感神經，遭到中國封殺，許多代言品牌已發聲明切割。

近年外界盛傳姆巴佩對球隊人員變動影響力很大，因此網友經常將他的臉與歷史著名獨裁者合成，形成足球界廣為人知的迷因。

日前受訪時被問到最喜歡哪個迷因，姆巴佩回答，「有一個把我的臉P在中國獨裁者（毛澤東）身上，那真的很好笑，我平時和朋友打電動時，就經常在聊天室發這個迷因給他們看。」

訪談畫面曝光後，遭到中國網友及媒體撻伐，包含東鵬飲料集團、蒙牛和妙可藍多等公司都宣布終止與姆巴佩合作。

中國足球媒體懂球帝也宣布，「由於他的發言涉及對中國和中國人民的傷害，我們不能進行翻譯。」

值得一提的是，今天金球獎結果出爐，英格蘭球星凱恩（Harry Kane）獲獎，姆巴佩排名第2，有中國網友表示第二名是「查無此人」。

姆巴佩 毛澤東 Kylian Mbappe

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