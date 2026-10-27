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足球／英格蘭25年等待終於結束 凱恩奪金球獎洗刷無冠標籤

台灣醒報／ 台北報導
英格蘭隊長凱恩27日奪下2026年男子金球獎，成為25年來首位獲此殊榮的英格蘭球員。 法新社
英格蘭隊長凱恩27日奪下2026年男子金球獎，成為25年來首位獲此殊榮的英格蘭球員。 法新社

曾被笑稱「冠軍絕緣體」的英格蘭隊長凱恩，終於登頂世界足壇最高個人榮譽！效力拜仁慕尼黑的33歲頂級前鋒凱恩，27日在倫敦舉行的頒獎典禮奪下2026年男子金球獎，擊敗天才少年亞馬爾、法國金童姆巴佩等強敵，成為英格蘭自2001年歐文後，25年來首位金球獎得主。

從熱刺時期屢與冠軍擦身而過，到轉戰德國後斬獲各項團隊與個人榮譽，凱恩終於替自己的生涯寫下新篇章。

61球奪金球獎

根據《雅虎新聞網》報導，英格蘭神鋒凱恩在2025/26賽季代表拜仁出賽51場正式比賽，攻進61球，協助球隊拿下德甲、德國盃及德超級盃的三冠王，歐冠也挺進到四強；英格蘭國家隊方面，他在今年美加墨世界盃轟進6球1助，帶領球隊闖進四強，俱樂部與國家隊的表現，成為他擊敗其他候選人的重要基礎，凱恩也在同場典禮獲頒表揚射手表現的蓋德穆勒獎。

凱恩是1996年效力多特蒙德的薩默爾之後，首位以德甲球員身分奪下男子金球獎的選手，是德甲30年來首位，作為德甲巨無霸，拜仁更是等了45年才迎來隊史第4位金球獎；這更是三獅軍團苦等25年的成果，英格蘭貴為世界足壇強權，但在2001年的歐文後，始終未產出金球先生，凱恩成為第5位奪金球的英格蘭人，

從無冠苦主到世界最佳

凱恩長年效力英超熱刺，雖然進球能力受到肯定，卻始終無緣重要團隊冠軍，國家隊生涯也多次備受期待，但三獅軍團總是無緣最後一哩路，「無冠」也成為外界談論他時揮之不去的標籤。凱恩自2023年遠赴德國、轉投拜仁後，他在德國延續驚人進球效率，並逐步補齊生涯榮譽，從被質疑只會進球、拿不到冠軍，到同時抱走團隊冠軍與金球獎。

凱恩的風格在足壇甚是特別，雖然金球獎與媒體都特寫他的進球數據，但其實他最獨有的標籤是全能前鋒，凱恩以回撤型前鋒為名，中國著名球評詹俊對此表示，凱恩是全能、謙遜、每場球賽都全力付出的超級球星。凱恩獲獎時，除了感謝拜仁、英格蘭隊友們、他也不忘本的感謝培育他的熱刺隊。

有趣的是，凱恩確定榮膺金球後，拜仁官方帳號興奮到發出一串亂碼，以激動情緒替陣中王牌慶祝這得來不意的榮耀。

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凱恩 金球獎 慕尼黑

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