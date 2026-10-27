足球／英格蘭隊長凱恩榮獲金球獎 英格蘭25年來首人

英格蘭足球明星凱恩（Harry Kane）今天在家鄉倫敦擊敗亞馬爾（Lamine Yamal）與姆巴佩（Kylian Mbappe）等強敵，成為25年來首位榮獲金球獎（Ballon d'Or）的英格蘭球員。

法新社報導，首度在英格蘭舉行的金球獎頒獎典禮因倫敦交通壅塞延誤近1小時，不少球星遲到。不過，凱恩最終在家鄉迎來生涯重要里程碑，成為繼2001年的歐文（Michael Owen）後首位獲頒金球獎的英格蘭球員。

現年33歲的凱恩效力德國拜仁慕尼黑（BayernMunich），上季代表球隊及國家隊出賽65場，攻進驚人的73球，助拜仁拿下德甲聯賽與德國盃雙冠王。他也在2026世界盃攻進6球，助英格蘭隊取得季軍。

英格蘭隊和托登罕熱刺（Tottenham Spurs）隊史進球紀錄保持人凱恩接受法新社訪問時表示，「我很榮幸可以代表我的國家，把這座獎盃帶回英格蘭，讓英格蘭球員再度獲獎真的意義重大，尤其是在倫敦。今晚太瘋狂了，我真的非常開心。」

女子金球獎方面，普特拉斯（Alexia Putellas）第3度獲獎，進一步鞏固西班牙在這個獎項的主導地位。她上季帶領巴塞隆納（Barcelona）奪得歐洲女子冠軍聯賽冠軍，隨後轉戰倫敦城母獅（London CityLionesses）。

普特拉斯曾於2021年及2022年連續獲獎，這次再度封后，也象徵她走出前十字韌帶受傷的低潮。

19歲的巴塞隆納邊鋒耶馬連續第3年獲頒年度最佳年輕球員獎；姆巴佩則排名第2，儘管他是世界盃、歐冠及西甲最佳射手，卻未能帶領法國隊或皇家馬德里（Real Madrid）奪下團體冠軍。

西班牙隊總教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）獲選年度最佳男子教練；巴塞隆納的羅梅烏（PereRomeu）則獲頒年度最佳女子教練。

巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）連續第2年奪得歐冠冠軍，雖無緣拿下主要個人獎項，但獲選年度最佳男子球隊。西班牙門將西蒙（Unai Simon）與科爾（Cata Coll）則分別獲選年度最佳男子及女子門將。