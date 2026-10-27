體操世錦賽／唐嘉鴻摘台灣首金 放閃感謝「隱形教練」

巴黎奧運奪下男子單槓銅牌的我國體操好手唐嘉鴻，上月名古屋亞運在拿手的「貓跳」卻出現掉槓失誤，錯過登上頒獎台機會，但昨天凌晨鹿特丹世界錦標賽他雪恥成功，以十四點九六六分一舉摘金，寫下台灣體壇新頁。

唐嘉鴻拿出難度分六點六的動作，獲得八點三六六的執行分，擊敗巴黎奧運奪金的日本好手岡慎之助在內的世界好手，帶回台灣體操史上第一面世錦賽金牌。以往世錦賽，我國曾拿過二銀一銅，包括一九九三年張峰治的男子跳馬銀牌、二○一八年李智凱的男子鞍馬銅牌及二○一九年的銀牌。

從「亞洲貓王」進化到「世界貓王」，上月剛過卅歲生日的唐嘉鴻表示，名古屋亞運後和教練黃柏瑞、心理師一同檢討，試著把決賽也當成練習，「不要有太多儀式感，輕鬆自在的上場。」如此改變讓他更能控制心態，上了賽場更加從容，昨天順利完成和名古屋亞運相同動作。

為了體操，唐嘉鴻右手肘動刀三次，三年前還在國內測試時發生左腳阿基里斯腱斷裂傷勢，歷經大傷的唐嘉鴻宛如浴血鳳凰，巴黎奧運先摘下銅牌，名古屋亞運再助隊奪下男子成隊銅牌，加上這面別具意義的世錦賽金牌，讓他對兩年後的洛杉磯奧運挑戰登頂更有信心。

唐嘉鴻三年前和妻子曾若語成婚，巴黎奧運愛妻現場見證奪牌時刻，這次世錦賽曾若語也特別飛到鹿特丹，成為唐嘉鴻的定心丸，昨天決賽曾若語為丈夫加油的畫面也被轉播單位捕捉。唐嘉鴻形容妻子就像「隱形教練」，總能給予滿滿支持，讓他更有動力不斷突破。