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中職／慶祝味全龍封王 味全食品優惠方案出爐
中華職棒味全龍隊在今天的龍、象之爭以6比0拿下第四勝，奪得年度總冠軍，也是隊史的第六座冠軍獎盃。為慶祝味全龍封王，味全食品宣布推出以下通路優惠活動。
線下通路方面，康達盛通（萬家福／樂家康）、全聯、大全聯實體門市：10/28－10/30期間，購買味全全系列商品，滿399元折50元。全家便利商店實體門市：10/29－11/04期間，購買味全指定貝納頌商品，買一送一。
線上通路方面，康達盛通 (萬家福/樂家康)、全聯、大全聯電商平台：10/28－10/30期間，購買味全全系列商品，滿399元折50元。全家便利商店線上購買：10/27－11/02期間，購買味全指定貝納頌、大醇豆商品，買一送一。味全美好食光電子商城：10/27－11/02期間，味全美好食光會員可獲贈一張「滿500元折100元」優惠券，每帳號限領一張。活動期間不限金額消費並完成登記，加碼抽貝納頌茶韻拿鐵一箱，共抽出20名。
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