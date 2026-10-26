搭建體育運動傳播實戰舞台 福爾摩沙青年體育記者營傳承經驗

由中華奧會指導、中華民國體育運動記者協會主辦的首屆「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」，昨天舉行閉幕式。儘管營隊期間受到薔琵颱風影響，但風雨生信心，學員透過專業課程、業界論壇與長榮航空馬拉松採訪實作，從課堂走進賽事現場，以文字、攝影及短影音等方式，為這次跨國、跨領域的學習旅程留下豐碩成果。

本屆營隊吸引237人報名，原訂32席擴增至48席，學員包括來自全台25所大專院校的45位青年，以及日本立命館大學3位學員。不同科系、語言與運動背景的青年共同學習，在分工與討論中交換觀點，並邀請來自日本、香港與台灣的體育新聞工作者，擔綱學員導師。

「要知道自己哪裡做得不好，然後避免下次犯同樣錯誤，一直進步上去，要接受自己不是第一天開始就會很好，但是你可以慢慢變得很好。」香港導師李玥為香港體育協會暨奧林匹克委員會代表團攝影師，她在營隊閉幕式致詞，勉勵學員。而在實作課程，她以專業經驗分享給學員。

自10月22日開營以來，課程涵蓋運動攝影、賽事轉播與社群短影音，並透過體育新聞倫理、運動產業與女性賽事主播等論壇，認識媒體工作的不同面向。奧林匹克教育課程則邀請兩屆亞運銅牌、愛知名古屋亞運掌旗官之一的武術散打運動員張煥宜分享，引導學員從運動員視角，理解競技成績背後付出的汗水與故事。

體記協會理事長秦熙嶽在開幕時表示，營隊籌備之初就希望安排實務操練，因此結合長榮航空馬拉松，讓青年實際參與採訪、錄影及攝影。他也感謝各單位、合作夥伴與協會同仁支持，讓更多對體育媒體及運動產業懷抱熱情的青年獲得學習機會。

採訪實作則從首日的長榮航空馬拉松博覽會展開，延伸至比賽日的現場採訪與拍攝。學員從事前蒐集資料、設定題目，到現場觀察、人物訪問及影像紀錄，練習將素材整理製作為短影音內容。

閉幕式除導師代表分享，學員代表也回饋交流，本次營隊相關作品，同步上架曝光至「福爾摩沙青年體育記者培訓營」社群，為學員的學習歷程留下紀念，也期盼青年延續對體育的熱忱，將營隊累積的觀察、提問與合作經驗，帶往下一次採訪現場。

體記協會副理事長林曉慧閉幕式分享，「不要低估自己，但也不要過度高估自己。」期許學員回到校園或將來出社會後保持謙遜，持續進步。

本次營隊由台北市政府體育局、中華民國體育運動總會協辦，並感謝台灣運彩、長榮航空、優乃克股份有限公司、台灣索尼、TPBL新北中信特攻籃球隊等單位支持，共同為青年搭建接軌體育媒體與運動產業的學習舞台。

首屆「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」順利落幕。圖／中華民國體育運動記者協會提供

首屆「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」舉辦女性賽事主播論壇。圖／中華民國體育運動記者協會提供