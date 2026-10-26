企業射箭／「雷母＋神犬」發威 凱撒晉級冠軍戰挑戰衛冕軍彰銀

2026中華企業射箭聯賽8年今天於高雄國家運動訓練中心進行季後挑戰賽G2，新北凱撒、彰化銀行皆以「直落二」收拾對手，將在冠軍戰「頂峰相見」，決賽時間待官方公布。

除了季後賽，昨天上午還有分項冠軍賽加射，部分選手需比3至4場。今天相對單純，首戰1分險勝的新北凱撒G2展開猛攻，女團雷千瑩／隋昀瑾／陳以芹、本季首度搭檔的混雙雷千瑩／鄭祥輝皆以6：0「完封」新濠建設，終場21：12，提前在第4點結束比賽，2連勝挺進冠軍賽。

季後賽首輪賽制為3戰2勝、單場積點制，男女個人賽單場最高7分，混雙、男女團體賽最多6分，複合弓由於比數較高，至多以5分計，6個項目總計37分，並設有提前結束比賽機制。

今天「雷母」雷千瑩女團6箭全都至少9分，混雙6箭更是4支十分，帶給隊友無限安定感，是連兩場完封的致勝女王，她賽後謙虛地說：「其實我最近剛到北市大（台北市立大學）任職，練習時間做了很大調整，很感謝團隊跟教練給我很大空間，很高興能替團隊爭取好成績。」

身經百戰的雷千瑩對今天的變陣是信手拈來，場邊不斷給予夥伴鄭祥輝鼓勵，「祥輝剛從名古屋亞運回來，我很清楚比完大比賽後會是什麼狀態，所以我只是做一些動作上的提醒，適時讓他放鬆一點，不要太僵硬。」

受益於「雷母老師」的還有女團陳以芹，她今天6箭出現1支7分失誤，但有3支十分箭，她笑說：「前陣子大家去比全民運跟亞運，我有很長一段時間沒有比賽，一回來就是季後賽，比起昨天的疲憊，我覺得今天自己準備好了。」

另外，凱撒這兩天場邊有位嬌客，是複合弓選手黃逸柔的愛犬「托比」，雷千瑩笑說：「牠很乖，都不會亂吵，是我們的幸運小物！」

第二場賽事是彰化銀行出戰新竹市愛山林的G2，接續前役大勝氣勢，彰銀4點都輕騎過關，尤其羅正偉男單6：4擊敗林子翔、與邱意晴的黃金組合再以6：0橫掃郭紫穎／詹豪杰，提前以24：8結束比賽，延續衛冕之路。