射擊／世界大學射擊賽27日登場 亞運國手鄭晏晴、謝翔宸領軍

世界大學射擊錦標賽將於27日至31日在公西靶場登場，其中中華代表隊由名古屋亞運國手鄭晏晴、謝翔宸領軍，共派出18名射手參賽，期盼把最佳成績留在主場。

2026世界大學射擊錦標賽明天登場，項目涵蓋手槍、步槍及飛靶，同時設有個人、團體賽事，總計將進行16個競賽項目，吸引來自19個國家、超過270名選手及隊職員齊聚角逐獎牌。

這次中華代表隊共派出18名選手參賽，並由名古屋亞運國手鄭晏晴、謝翔宸領軍出擊，其中亞運摘下25公尺手槍女團銅牌的鄭晏晴，將參加女子10公尺空氣手槍、25公尺手槍，而世界排名第7的謝翔宸則出戰男子10公尺空氣手槍，同時兩人也預計攜手挑戰混雙賽事。

在鄭晏晴與裁判代表巫光宇進行宣誓後，替世界大學射擊錦標賽揭開序幕，大專體總會長邱炳坤今天在開賽記者會致詞時表示，歡迎各國選手齊聚一堂，並期待所有人都能在賽事期間發揮最佳實力、締造理想成績，也能盡情享受比賽過程。