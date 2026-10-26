中華帕拉林匹克總會會長交接 王昭卿接下重任

中華帕拉林匹克總會第11、12屆會長交接典禮今天於台北圓山大飯店隆重舉行，臨危受命接任中華帕總、完成六年任務的會長穆閩珠正式卸下重任，在監事召集人林寶臨監交下，將象徵責任與使命的印信交付給新任會長王昭卿，象徵台灣帕拉運動迎來承先啟後的全新里程碑。

典禮現場體育界與政界貴賓雲集，運動部政務次長黃啟煌及主任秘書兼適應運動司司長林佩君皆親自蒞臨見證。會內成員包括副會長林錦城、秘書長張富貴，副秘書長陳一進、周國金、張國煌，理事沈啟賓、黃阿平，監事何維華，以及剛在愛知名古屋亞帕運勇奪三金的桌球后林姿妤、田徑五朝元老劉雅婷、桌球好手蘇晉賢等運動員理事皆出席觀禮，與總會同仁共同見證傳承。

黃啟煌應邀致詞時，高度肯定帕總過去歷經艱辛、逐步茁壯的成果，並幽默笑稱「這不是好差事，責任相當重大」，深信在全體理監事的全力協助下，新任王會長定能順利推展會務。黃啟煌強調，運動部身為政府後盾，未來將更緊密地與總會攜手配合，全力推動台灣適應運動的發展，「期盼不僅要讓更多運動員在競技場上有好表現，更要透過運動讓身心障礙朋友的生活更加美好、更加獨立，這正是推動適應運動最核心、最崇高的目標。」

卸下重擔的穆閩珠感性表示，此次交接秉持著「政權和平轉移、業務無縫接軌」的原則。她回憶當年接手之初，總會辦公室空無一物、帳戶零元甚至背負百萬外債，所幸在各界雪中送炭與團隊堅持到底的努力下，一步步讓總會步上正軌。穆閩珠感恩任內獲得台灣國家品牌的正向能量、政府與民間的全力支持，以及教練與選手的爭氣表現，笑稱自己是「沾大家的光」，深信在扎實的基礎與王會長的帶領下，帕總未來一定能走得更寬廣、更遠。

穆閩珠任內不僅奠定國內選手培育制度，更積極拓展國際體育外交，深化與國際帕拉林匹克委員會（IPC）、亞洲帕拉林匹克委員會（APC）的合作關係，並在APC執委會及女性運動委員會做出卓越貢獻，為台灣在國際身心障礙體育外交寫下輝煌新頁。

從穆閩珠手中接過印信的新任會長王昭卿坦言，接下重任正是責任的開始，尤其穆會長帶領總會從草創建立至今，要承接確實擔子不輕；所幸自己過去曾擔任總會秘書長，對業務相當熟悉，也非常感謝理監事、體育署與如今升格的運動部一路以來的信任與支持。

王昭卿指出，隨著2026愛知名古屋亞帕運圓滿落幕，他已指示業務部門擬定短、中、長程的發展願景與期程，未來將與理監事充分討論後呈報運動部，作為全力備戰2028洛杉磯帕運及2032布里斯本帕運的重要發展藍圖；同時期盼藉由政府修訂《國民體育法》及各界資源挹注，持續與教練、選手齊心協力，讓台灣帕拉健兒在世界舞台繼續發光發熱。