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亞帕運／名古屋驚奇踢下連霸 蕭翔文瞄準洛杉磯帕運

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
蕭翔文踢回我國代表團在名古屋亞帕運的第一面金牌。記者許正宏／攝影
蕭翔文踢回我國代表團在名古屋亞帕運的第一面金牌。記者許正宏／攝影

杭州亞帕運初試啼聲就踢回金牌，巴黎帕運再奪銅的跆拳道好手蕭翔文，名古屋亞帕運再完成男子K44 58公斤量級連霸，儘管頒獎典禮時出現大會播錯音樂插曲，不減他奪金喜悅，下月世錦賽將繼續挑戰佳績，目標2028年洛杉磯帕運再度登上頒獎台最佳位置。

蕭翔文杭州亞帕運為代表團踢下第一面金牌，今年名古屋又成功扮演開路先鋒角色，開幕隔天就完成連霸，為代表團金牌數開張。賽後頒獎大會將我國國旗歌播成伊朗，隔兩天才重新舉辦頒獎典禮。

今天出席亞帕運返國感恩餐會的蕭翔文提到，大會播放音樂的儀器出問題，當下自己亢奮又疲勞，沒有馬上提出質疑，但大會道歉後再運動部積極爭取下重新舉辦頒獎典禮，幸運的是對手們也都願意重新參加頒獎，「因為只要有一個選手不願意，我們就不能重新頒獎。」

蕭翔文表示，知道今年名古屋亞運也有很多問題出現，自己雖也遇到狀況，但有感受到被關心和關注，運動部設置的中繼站也在飲食控制、場館訓練提供許多協助，都是這次完成連霸的重要助力。

和杭州以外卡身分奪金相較，走過受傷低潮的蕭翔文自評今年的自己更成熟、穩重，運用更多戰術，「不會像以前比較魯莽，就橫衝直撞，所以這一次的金牌收穫滿滿。」他回台也沒時間休息太久，下月就要出征世錦賽，接續還要飛去哈薩克比大獎賽，「希望這兩場比賽都可以拿到好成績，延續這次名古屋的氣勢。」

蕭翔文踢回我國代表團在名古屋亞帕運的第一面金牌。記者許正宏／攝影
蕭翔文踢回我國代表團在名古屋亞帕運的第一面金牌。記者許正宏／攝影

蕭翔文（左）致贈亞帕運吉祥物娃娃給行政院副院長鄭麗君。記者許正宏／攝影
蕭翔文（左）致贈亞帕運吉祥物娃娃給行政院副院長鄭麗君。記者許正宏／攝影

帕運 洛杉磯 蕭翔文

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