亞帕運／林姿妤包辦3金寫紀錄 提混雙搭檔走過低潮觸發淚腺

我國代表團名古屋亞帕運收穫4金、7銀、9銅，桌球隊就包辦3金、5銀、2銅，其中林姿妤一人囊括3金，女單、女雙和混雙都帶回金牌，今天返國餐會談到混雙搭檔蘇晉賢的努力還一度紅了眼眶，展現互相扶持的情誼。

林姿妤上屆杭州亞帕運就斬獲2金1銀，上屆奪銀的女雙和長期搭檔田曉雯今年更上層樓，一舉帶回金牌，混雙換搭檔也完成連霸；她感性說，從巴黎帕運看到蘇晉賢從失落到振作，再一起亞帕運登頂，十分為學弟開心。

「上一屆巴黎，他已經是世界排名的候補一，但是外卡沒有給他，我們都以為那個外卡已經要給世界排名第一順位了，結果後來不是不是排到他，所以其實他那時候很難過。」林姿妤提到，蘇晉賢技術相對成熟，訓練也有教練和後勤團隊的幫忙，自己就是盡量在心態給予支持。

蘇晉賢無緣帕運遭遇一陣低潮，重新調整後，去年北京和林姿妤兩人摘下混雙金牌，名古屋亞運也一舉登頂。從帕運陪練到成為金牌選手的他透露，其實名古屋亞帕運先進行的單打想太多，發揮不如預期下沒能連兩屆登頒獎台，當下「滿挫折」。

「單打輸了之後，我沉澱一下自己，這一次來到這邊我做了哪一些準備，是不是有某些部分做的不是特別好？所以我在過程中想到，我可能太在乎輸贏，太想要證明自己可能可以拿到，這些角度，所以後面我就聽聽音樂，看看一些動漫，放鬆一下 ，讓自己調整一些情緒。」蘇晉賢分享，接續上場時盡量不去想輸贏，認真展現平時訓練成果，以及和團隊討論的戰術，「所以很開心，最後有做到這些，所以才有獲得最後的成果。」

名古屋亞帕運帶回佳績，林姿妤、田曉雯和蘇晉賢都沒有太多休息時間，三人都要為下月的世錦賽準備，為兩年後的洛杉磯帕運持續累積。

林姿妤（左）和田曉雯一同拿下名古屋亞帕運桌球女雙金牌。記者許正宏／攝影

林姿妤名古屋亞帕運獨攬3金成最大贏家。記者許正宏／攝影