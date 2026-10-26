聽新聞
0:00 / 0:00
亞帕運／名古屋締造佳績 團長感動哽咽謝選手
名古屋亞帕運24日閉幕，中華代表團昨天返國，今天在榮耀返國感恩餐會齊聚，行政院副院長鄭麗君親臨向所有選手致敬並致謝，中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠致詞時更感動哽咽，感謝各方協助加上選手的努力，一起打出漂亮一仗。
穆閩珠也是這次代表團團長，她提到上屆杭州派出94名選手，獲得4金、4銀、12銅成績，今年71位選手帶回4金、7銀、9銅佳績，「只要我們按部就班，上下一心，同心合力，下個階段的所有表現和成果一定會更好。」
穆閩珠期勉選手們不但為台灣爭光、挑戰國內、國際紀錄，還要走更長遠、更寬廣的路，語到激動處更忍不住紅了眼眶。
本屆奪牌種類包括桌球、跆拳道、游泳、田徑、羽球、柔道和輪椅網球都有獎牌進帳，其中桌球女將林姿妤一人包辦女單、女雙和混雙三面金牌，締造代表團新猷；她和混雙金牌搭檔蘇晉賢也擔任代表，將簽名會旗贈給出席返國餐敘的行政院副院長鄭麗君。
鄭麗君代表行政院向所有參與亞帕運的成員致敬，並允諾打造更多無障礙運動場域，支持台灣的帕拉運動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。