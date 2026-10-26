亞帕運／名古屋締造佳績 團長感動哽咽謝選手

名古屋亞帕運24日閉幕，中華代表團昨天返國，今天在榮耀返國感恩餐會齊聚，行政院副院長鄭麗君親臨向所有選手致敬並致謝，中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠致詞時更感動哽咽，感謝各方協助加上選手的努力，一起打出漂亮一仗。

穆閩珠也是這次代表團團長，她提到上屆杭州派出94名選手，獲得4金、4銀、12銅成績，今年71位選手帶回4金、7銀、9銅佳績，「只要我們按部就班，上下一心，同心合力，下個階段的所有表現和成果一定會更好。」

穆閩珠期勉選手們不但為台灣爭光、挑戰國內、國際紀錄，還要走更長遠、更寬廣的路，語到激動處更忍不住紅了眼眶。

本屆奪牌種類包括桌球、跆拳道、游泳、田徑、羽球、柔道和輪椅網球都有獎牌進帳，其中桌球女將林姿妤一人包辦女單、女雙和混雙三面金牌，締造代表團新猷；她和混雙金牌搭檔蘇晉賢也擔任代表，將簽名會旗贈給出席返國餐敘的行政院副院長鄭麗君。

鄭麗君代表行政院向所有參與亞帕運的成員致敬，並允諾打造更多無障礙運動場域，支持台灣的帕拉運動。

行政院副院長鄭麗君（右四）出席名古屋亞帕運返國餐會，和金牌選手級運動部部長李洋（右一）、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠（左一）合影。記者許正宏／攝影

名古屋亞帕運返國餐會今天在圓山大飯店舉行，行政院副院長鄭麗君（中）和桌球混雙奪金的林姿妤（右）及蘇晉賢合影。記者許正宏／攝影

行政院副院長鄭麗君出席名古屋亞帕運返國餐會。記者許正宏／攝影

名古屋亞帕運返國餐會今天在圓山大飯店舉行，行政院副院長鄭麗君親自出席。記者許正宏／攝影

名古屋亞帕運返國餐會今天在圓山大飯店舉行。記者許正宏／攝影

行政院副院長鄭麗君（右）和跆拳道摘金的蕭翔文合影。記者許正宏／攝影

名古屋亞帕運返國餐會今天在圓山大飯店舉行。記者許正宏／攝影