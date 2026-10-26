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桌球／張本智和再寫逆轉劇本！ 淘汰中國黑馬完成二連霸

聯合新聞網／ 綜合報導
張本智和在亞洲桌球錦標賽決賽克服0：2落後，逆轉擊敗中國19歲黑馬李天陽，完成二連霸，也是繼長谷川信彥後第二位達成此成就的日本球員。 新華社
張本智和在亞洲桌球錦標賽決賽克服0：2落後，逆轉擊敗中國19歲黑馬李天陽，完成二連霸，也是繼長谷川信彥後第二位達成此成就的日本球員。 新華社

日本名將張本智和在亞洲桌球錦標賽決賽中對上19歲中國黑馬李天陽，在開局隨即陷入0：2落後，但最終張本智和再次上演讓二追三劇本，成功逆轉奪勝，完成二連霸，同時也是繼長谷川信彥後，第二位完成二連霸的日本球員。

張本智和在八強戰就曾演出讓二追三的神技，逆轉台灣好手馮翊新。沒想到逆轉戲碼在冠軍賽再度上演，對上世界排名第66的李天陽，張本智和在第一局攻下1分後竟連丟11分，第二局雖然張本曾拿到1：5的領先，但在李天陽強攻下再丟掉第二局。

退無可退的張本，在第三局先打出一波4：0領先，雖然一度被追到6：5，但迅速調整狀態扳回一城，第四局張本在陷入5：6落後連攻下4分，最終順利拿下。決勝局雙方有來有往，張本智和開局就打出7：2的優勢，不料卻自亂陣腳，連續出現失誤，讓李天陽一路追到7：7平手，在平手的關鍵時刻張本智和抓住機會，連拿四分，最後已11：7封王。

張本智和在亞洲桌球錦標賽決賽克服0：2落後，逆轉擊敗中國19歲黑馬李天陽，完成二連霸，也是繼長谷川信彥後第二位達成此成就的日本球員。 新華社
張本智和在亞洲桌球錦標賽決賽克服0：2落後，逆轉擊敗中國19歲黑馬李天陽，完成二連霸，也是繼長谷川信彥後第二位達成此成就的日本球員。 新華社

張本智和 桌球

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