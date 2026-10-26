網球／選手輸球遭賭客恐嚇！ AI替網壇擋下23萬惡意留言

網球選手輸球不只得面對失落，還可能遭到輸錢賭客的死亡威脅！職業男子網球協會（ATP）近日公布最新調查，過去一年分析超過370萬則社群留言，發現逾28.4萬則涉及辱罵、威脅等惡意內容，其中23.4萬則已透過AI即時攔截，更驚人的數據是，超過85%有社群互動的男子選手曾遭網路霸凌，凸顯運動博弈盛行後，球員不只比賽壓力、還得面臨場外壓力。

逾8成球員遭網暴

網爆伴隨著體育賽事、網路發達而屢見不鮮，根據《ATP》公布的第二年度「Safe Sport」球員保護計畫報告，系統在過去一年辨識出超過28.4萬則惡意留言，其中逾82%在球員或球迷看到前，就已被AI自動隱藏，但仍有不少漏網之魚。

據分析，這些惡意內容來自超過10萬個社群帳號，受害者涵蓋超過85%有社群互動的男子網球選手，ATP也將超過1800則留言交由專家進一步評估，另有690次自動威脅警報，由調查人員判斷是否涉及實際人身安全風險。

網球選手遭到攻擊，經常與運動博弈有關，法國老將孟菲爾斯去年在斯圖加特公開賽首輪出局後，便遭到輸錢賭客辱罵，他甚至幽默反擊，表示自己年紀已大，沒想到還有人願意下注賭他擊敗年輕選手；不過，對其他球員而言，這些威脅未必能一笑置之，部分選手透露，輸球後常收到陌生人的辱罵訊息，甚至有人威脅傷害家人，讓社群平台成為比賽之外的另一個壓力來源。

賭客成網暴主力

網爆問題也不只發生在男子網壇，女子職業網球協會（WTA）今年7月公布報告，2025年共偵測到超過1.2萬則惡意貼文，其中42%的已確認辱罵來自憤怒賭客，若只看嚴重辱罵案件，賭客占比更高達59%。

ATP自2024年推出Safe Sport計畫，與運動科技公司Sportradar、AI平台Arwen等業者合作，透過人工智慧辨識仇恨言論，再由專業調查人員追查嚴重威脅，如今保護服務已擴大至各排名層級的男子選手，不再只限於頂尖球員。ATP球員保護主管阿佐帕迪強調，防止23萬多則惡意留言觸及球員，已展現計畫成效，但仍須與執法單位合作，追究威脅者的責任。

不過，AI能替球員隱藏辱罵，卻無法阻止賭客因輸錢而遷怒選手，或甚至線下直接威脅選手安危，當運動博弈愈來愈普及，如何讓球員免於恐嚇，不能只靠社群平台刪留言，仍是值得關注的體育議題。

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