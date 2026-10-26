羽球／安洗瑩太狂了！法國公開賽三連霸 本季第10冠入袋

世界球后安洗瑩在法國公開賽女單冠軍賽登場，隊上印度名將辛度（P.V. Sindhu），雖然首局失利但在隨後迅速調整狀態，連贏下兩局。這一冠不僅讓安洗瑩完成法國公開賽三連霸的偉業，也讓他將本年第10冠收入口袋，持續主宰女單賽場。

安洗瑩與辛度過去十次交手群都由安洗瑩獲勝，此戰心度雖然在第一局就以16：21獲勝，但隨後安洗瑩就沒有再給對手機會，後兩局分別以21：11、21：12獲勝。

安洗瑩今年的個人成績可謂是「無人能敵」，今年度67場比賽僅吞下一場敗仗，戰績66勝1敗，勝率高達驚人的0.98，今年唯一的敗仗是在3月在全英公開賽決賽不敵中國好手王祉怡，除此戰之外，安洗瑩完全宰制女單賽場。

安洗瑩在馬來西亞公開賽、印度公開賽、新加坡公開賽、印尼公開賽、中國大師賽、丹麥公開賽以及今日的法國公開賽皆將冠軍收入囊中，若再加上亞錦賽、世錦賽與杭州亞運金牌，今年已經摘下第十冠。

安洗瑩逆轉擊敗辛度，勇奪法國公開賽女單三連霸，收下本季第十冠；本季戰績66勝1敗，持續稱霸女單賽場。 歐新社