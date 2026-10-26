體操世錦賽／唐嘉鴻勇奪單槓金牌 駐荷代表處轉達正副總統賀電

台灣男子體操好手唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽摘金，駐荷蘭代表處轉達總統賴清德及副總統蕭美琴賀電，肯定選手傑出表現。

唐嘉鴻25日在體操世錦賽單槓決賽以總分14.966分摘金，成為台灣史上第1人。

根據駐荷蘭代表處發布的新聞稿，駐荷蘭代表田中光於代表隊抵達荷蘭後即前往關懷致意、保持聯繫，並率代表處人員及駐地僑胞共同前往觀賽，賣力為台灣選手加油打氣。

台灣男子體操好手唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽摘金。 歐新社

代表處指出，在總決賽成績確定後，第一時間即轉達賴總統及蕭副總統賀電，以示肯定選手傑出表現。

代表處強調，政府永遠與台灣選手站在一起，也永遠是選手們在海外最堅實的後盾。期待體操健兒們再接再厲，在國際舞台發光發熱、爭取個人及團體榮譽。

台灣男子體操好手唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽摘金，駐荷蘭代表田中光偕代表處人員、旅荷僑胞與中華民國體操代表隊教練、選手及全體隊職員於賽後合影。駐荷蘭代表處提供