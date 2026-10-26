體操世錦賽／唐嘉鴻笑稱老婆是隱形教練 摘金後目標拚總分16分

「世界貓王」唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹的體操世錦賽以14.966分在單槓決賽摘金。這場大賽老婆也愛相隨，讓唐嘉鴻笑說：「她算是隱形教練，很清楚我的身心狀態，會適時幫我踩煞車。」

台灣體操代表隊在結束名古屋亞運的征戰後，僅返台休息不到1週，全隊就開拔到荷蘭提前移地訓練，備戰世界錦標賽。

連續2場大賽的壓力讓唐嘉鴻第1週的備賽狀態並不好，幸好妻子曾若語在賽前1天也抵達鹿特丹，成了唐嘉鴻重要支柱。

「移地訓練的時候，身心其實都蠻疲憊的，我自己覺得狀態沒有這麼好，不過老婆來了之後，只是跟她吃個飯、聊個天，我就覺得身心靈都有充到電的感覺，整個人又活過來了。」

唐嘉鴻笑說：「老婆有時候很像我的隱形教練，她很清楚我的身心狀態，有時候比賽太衝、太興奮會幫我踩煞車，太低潮時又會不斷鼓勵我，給我很多動力。」

唐嘉鴻結婚2年，跟妻子相處模式很平常。他說道：「有時候我比完賽感觸很多時，就會劈哩啪啦的講個不停，她也會扮演著很棒的聆聽者，如果很累不多話，老婆也就是靜靜的陪著，沒有什麼太特別的相處之道。」

世錦賽決賽老婆到場加油，甚至還舉起加油板被轉播單位拍到，唐嘉鴻笑說：「真的為難她了，畢竟她個性還蠻低調的。」

成為台灣體操史上首位拿到世錦賽金牌的好手，唐嘉鴻並不因此自滿。他說：「這面金牌確實是很大的肯定，但到了明年世錦賽攸關奧運資格，比賽強度一定會提升，我還是會把自己當成挑戰者，畢竟我中心還有一個目標，就是希望總分能突破16分。」