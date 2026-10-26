體操世錦賽／唐嘉鴻單槓摘金 透露亞運失利後找到調適心態SOP

台灣男子體操好手「世界貓王」唐嘉鴻在體操世錦賽單槓決賽以總分14.966分摘金，成為台灣史上第1人。他賽後透露，「名古屋亞運失利後，我有重新找到調適心態的SOP。」

原本唐嘉鴻備受期待能在日本愛知名古屋亞運體操單槓項目摘金，可惜他在決賽發生掉槓失誤，最終以第5名作收，當時賽後他就坦言，「自己似乎有大賽抗壓性不足的問題。」

沒想到僅1個月後，唐嘉鴻就在世錦賽單槓決賽摘金。

他告訴中央社記者，亞運之後自己就跟教練黃柏瑞和心理師做了一些檢討，「我就是告訴自己，把決賽當成練習，不要有太多儀式感，輕鬆自在的上場，所以就更能控制心態，反而多些上場試試看的從容。」

唐嘉鴻也指出，因為這次有參加全能，所以在今天的單槓決賽時，「我也告訴自己把它當成是全能的其中一項，不要去想太多額外的東西。」

唐嘉鴻笑說，「從這次世錦賽的結果來看，這樣的SOP（標準作業程序）似乎是蠻有效的，對於明年的世錦賽拿洛杉磯奧運資格也更有信心。」

談到這面台灣體操史上首面世錦賽金牌，唐嘉鴻直到賽後還是覺得不可思議。他笑說：「我在場邊等待最終成績時，其實腦中一直在想自己的下法怎麼會發生失誤，不過大會宣布我確定拿下金牌時還是有些感動，也感覺到有稍稍彌補亞運的遺憾。」

唐嘉鴻強調，「這面金牌還是最要感謝所有支持我的人，不論是教練、團隊、防護員等，是大家一起創造出這面金牌，讓台灣體操在世界上更邁進一步。」