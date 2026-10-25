企業射箭／季後挑戰賽首戰凱撒、彰銀開胡 施孟君致勝十分扛2勝難回天

2026中華企業射箭聯賽8年今天光復節連假回歸高雄國家運動訓練中心進行季後挑戰賽，例行賽龍頭新北凱撒首戰驚險過關，彰化銀行則是秋風掃落葉「直落四」提前開胡，另外分項冠軍賽的組合也順利出爐。

今天最早進行的是分項冠軍賽加射，反曲弓混雙項目的新北凱撒陳以芹／戴宇軒與彰化銀行邱意晴／羅正偉皆繳出19分，比較箭著點和靶心距離後，由凱撒組合險勝，將在11月冠軍賽挑戰新竹市愛山林。而「三搶一」的複合弓混雙由4箭全都滿分的彰化銀行陳思妤／吳子瑋連克協會青年隊與新濠建設勝出，冠軍賽對手是新北凱撒。

重頭戲季後挑戰賽午間展開，首輪賽制為3戰2勝、單場積點制，男女個人賽單場最高7分，混雙、男女團體賽最多6分，複合弓由於比數較高，至多以5分計，6個項目總計37分，因此取得過半19分者可提前結束比賽。

季後賽首戰，新濠建設前4點激戰新北凱撒，甫自名古屋亞運帶回1銀1銅的張正韋搭配陳怡瑄的複合弓混雙以157：153擊敗黃逸柔／陳界綸，加上反曲弓混雙施孟君／蔡明修5：4力克陳以芹／戴宇軒，新濠取得2分領先優勢。

但第5點的新濠男團吳侑恩／潘桓烜／林育淵開賽出現7分失誤，節奏被帶著走，意外1：5不敵凱撒鄭祥輝／黃立承／柯倫祐，最終戰女團施孟君關鍵加射十分箭助隊5：4險勝，仍無力回天，總積分177：178飲恨。

新濠施孟君今天獨扛2點，混雙搭蔡明修、女團搭風佑築、李采璇都成功凱旋，仍沒能助隊取勝，她賽後感到相當可惜，「最近練習都以十分為目標，還特地替自己做紀錄，方便修正，今天已經盡力保持在舒適的狀態，希望明天可以把分數拉近一點。」

另一場挑戰賽是由例行賽2、3名的彰化銀行與新竹市愛山林對決，本季狀態倒吃甘蔗的彰銀季後賽首戰發揮衛冕軍實力，女團邱意晴／李彩綺／蘇芯羽5：1、女單李彩綺7：3、混雙邱意晴／羅正偉5：3、複合弓混雙陳思妤／吳子瑋155：150，花不到80分鐘就帶走勝利。

「前面有點放不開，心裡那道關卡一直過不去，不過大家都很鼓勵我。」今天十分箭遲遲未開張，仍盡力穩住並射出致勝九分箭的羅正偉說：「我們向心力滿強的，在場上就是把實力發揮出來。」

26日賽程為上午8時進行新濠建設與彰化銀行第二戰，10點半進行新竹市愛山林與彰化銀行第二戰，如有第三戰將在下午舉行。由於高雄國家運動訓練中心實施人員管制，箭迷可透過官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/@ceal8764）收看全程賽事直播。