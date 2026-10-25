網球／大坂直美當媽後以女兒為重 稱若被要求將考慮退出網壇

前網壇世界球后大坂直美（Naomi Osaka）今天為自己的球員生涯投下變數，稱如果她3歲的女兒提出要求，她就會考慮退出網壇。

現年29歲的日本網球好手大坂直美坐擁4座大滿貫冠軍，目前世界排名第19。她在女兒謝伊（Shai）出生前後，曾經休息15個月，於2024年重返賽場。

法新社報導，現在大坂直美人在東京，準備參加泛太平洋女網公開賽（Pan Pacific Open）。她今天表示，為人母親改變了她的優先順序。

她說：「我不會說自己是兼職打球，但我的一整天也不是全都在做這件事。」

「這很難，有時候我會思考自己的未來，常常想自己還能打多久。」

「因為如果我女兒真的說，她不希望我這麼常出遠門，我不是那種會置之不理的人。」

大坂直美亦曾在2021年暫別網壇，優先照顧自己的心理健康。她今天則說，隨著年齡增長，她的心態改變很多。

她表示：「現在我的女兒就是我最重要的事。」