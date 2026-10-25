聽新聞
0:00 / 0:00
網球／大坂直美當媽後以女兒為重 稱若被要求將考慮退出網壇
前網壇世界球后大坂直美（Naomi Osaka）今天為自己的球員生涯投下變數，稱如果她3歲的女兒提出要求，她就會考慮退出網壇。
現年29歲的日本網球好手大坂直美坐擁4座大滿貫冠軍，目前世界排名第19。她在女兒謝伊（Shai）出生前後，曾經休息15個月，於2024年重返賽場。
法新社報導，現在大坂直美人在東京，準備參加泛太平洋女網公開賽（Pan Pacific Open）。她今天表示，為人母親改變了她的優先順序。
她說：「我不會說自己是兼職打球，但我的一整天也不是全都在做這件事。」
「這很難，有時候我會思考自己的未來，常常想自己還能打多久。」
「因為如果我女兒真的說，她不希望我這麼常出遠門，我不是那種會置之不理的人。」
大坂直美亦曾在2021年暫別網壇，優先照顧自己的心理健康。她今天則說，隨著年齡增長，她的心態改變很多。
她表示：「現在我的女兒就是我最重要的事。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。