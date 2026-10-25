快訊

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空...學者：冬季單趟可省1小時 關鍵考量曝光

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝 醫建議盡快切除

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／4強賽遭中國削球新秀逆轉 18歲郭冠宏亞錦賽奪銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
郭冠宏。 聯合報系資料照
郭冠宏。 聯合報系資料照

名古屋亞運桌球國手郭冠宏，今年亞洲桌球錦標賽連戰皆捷，挺進4強先成史上第4位闖進亞錦賽男單4強的台灣球員，可惜今天先登場的4強賽在5局大戰遭中國削球新秀李天陽逆轉，無緣挑戰台灣史上第二面亞錦賽男單金牌。

過去蔣澎龍曾在2000年亞錦賽男單奪金，「桌球教父」莊智淵2015年獲得銅牌、2021年收穫銀牌，「小林同學」林昀儒2023年也打下銅牌。郭冠宏打進4強保底銅牌，今天碰世界排名66的李天陽挑戰追上蔣澎龍紀錄，首局「丟士」中也以13：11拿下，第二局雖以7：11失守，不過第三局再以11：7收下，先取得局數「聽牌」優勢。

第四局李天陽一路拉開領先，以11：2扳平局數，將戰局逼到決勝第五局。

決勝局昨天剛過18歲生日的郭冠宏先拿下第一分，接續在多拍對峙發生掛網失誤，讓李天陽連趕3分超前，不過郭冠宏接續以大角度進攻追平比分，但拉鋸比分在6：6後出現變化，李天陽靠郭冠宏接連失誤連下5分，最終上演逆轉勝，以11：6搶進最終戰。

另場男單四強賽，日本名將張本智和以直落三拍下中國溫瑞博，率先挺進台灣時間晚上9點壓軸登場的男單決賽。

郭冠宏 桌球 亞運 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桌球亞錦賽／郭冠宏迎18歲生日 亞錦賽橫掃香港一哥闖4強

桌球亞錦賽／新星郭冠宏、馮翊新同闖男單8強

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

亞帕運羽球／男單鍍銀創生涯最佳 方振宇：覺得自己很幸運

相關新聞

桌球／4強賽遭中國削球新秀逆轉 18歲郭冠宏亞錦賽奪銅

名古屋亞運桌球國手郭冠宏，今年亞洲桌球錦標賽連戰皆捷，挺進4強先成史上第4位闖進亞錦賽男單4強的台灣球員，可惜今天先登場的4強賽在5局大戰遭中國削球新秀李天陽逆轉，無緣挑戰台灣史上第二面亞錦賽男單金牌。

路跑／颱風後登場 長榮馬拉松逾2萬名跑者與會

2026長榮航空馬拉松今天於總統府前盛大開跑，今年會場聚集了超過兩萬名海內外跑者，共同迎接年度路跑盛事。長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，多年來吸引眾多全球跑者參與，今年半馬集結多位國內外頂尖好手，賽事代言人「印帝」周庭印以1小時07分22秒率先衝線，奪下國內男子組冠軍。

F1／封王倒數！安東內利奪美國大獎賽桿位 有望成最年輕世界冠軍

安東內利以1分34.03秒奪美國站F1桿位，若本站能奪冠，羅素位於第9後且漢米爾頓第5後，將有望提前成為史上最年輕世界冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。