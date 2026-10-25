桌球／4強賽遭中國削球新秀逆轉 18歲郭冠宏亞錦賽奪銅

名古屋亞運桌球國手郭冠宏，今年亞洲桌球錦標賽連戰皆捷，挺進4強先成史上第4位闖進亞錦賽男單4強的台灣球員，可惜今天先登場的4強賽在5局大戰遭中國削球新秀李天陽逆轉，無緣挑戰台灣史上第二面亞錦賽男單金牌。

過去蔣澎龍曾在2000年亞錦賽男單奪金，「桌球教父」莊智淵2015年獲得銅牌、2021年收穫銀牌，「小林同學」林昀儒2023年也打下銅牌。郭冠宏打進4強保底銅牌，今天碰世界排名66的李天陽挑戰追上蔣澎龍紀錄，首局「丟士」中也以13：11拿下，第二局雖以7：11失守，不過第三局再以11：7收下，先取得局數「聽牌」優勢。

第四局李天陽一路拉開領先，以11：2扳平局數，將戰局逼到決勝第五局。

決勝局昨天剛過18歲生日的郭冠宏先拿下第一分，接續在多拍對峙發生掛網失誤，讓李天陽連趕3分超前，不過郭冠宏接續以大角度進攻追平比分，但拉鋸比分在6：6後出現變化，李天陽靠郭冠宏接連失誤連下5分，最終上演逆轉勝，以11：6搶進最終戰。

另場男單四強賽，日本名將張本智和以直落三拍下中國溫瑞博，率先挺進台灣時間晚上9點壓軸登場的男單決賽。