路跑／颱風後登場 長榮馬拉松逾2萬名跑者與會

2026長榮航空馬拉松今天於總統府前盛大開跑，今年會場聚集了超過兩萬名海內外跑者，共同迎接年度路跑盛事。長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，多年來吸引眾多全球跑者參與，今年半馬集結多位國內外頂尖好手，賽事代言人「印帝」周庭印以1小時07分22秒率先衝線，奪下國內男子組冠軍。

今年長榮航空邀請台北市政府體育局局長游竹萍、交通部觀光署國際組組長鄭智鴻等多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。今年賽事更特別由全新世代純電休旅BMW iX3擔任前導車，以動感美學結合創新科技，引領跑者奔馳賽道，為賽事增添嶄新亮點。

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能用雙腳感受台北城市的魅力風貌，進一步將長榮馬拉松賽事推上更寬更廣的國際舞台。

長榮航空馬拉松今天在總統府前廣場盛大開跑。圖／長榮航空提供

長榮航空總經理孫嘉明說：「今年面對颱風帶來的挑戰，長榮航空馬拉松團隊在確保所有跑者及賽事安全的前提下，積極投入賽事籌備，讓這場大家期待已久的賽事能順利完成。長榮航空能夠獲得國際媒體《富比士》的肯定，要感謝所有跑者朋友這九年來的支持與熱情參與，讓長榮航空馬拉松越來越好！無論您是第一次站上起跑線，或是每年都不缺席的老朋友，希望大家再繼續支持長榮航空馬拉松，讓我們一起『台北起跑，飛向世界』。」

今年長榮航空馬拉松半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松男子組由來自肯亞的基魯伊（Amos Cheruiyot Kirui） 以1小時06分56秒封王，國內男子組冠軍則由長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印以1小時07分22秒率先衝線。

身為賽事代言人，周庭印提到今天濕度偏高，後半段跑起來較為吃力，「不過整體賽道十分平整，感謝工作人員的辛勞，讓賽事順利圓滿。」

長榮航空馬拉松跑過台北知名地標圓山飯店。圖／長榮航空提供

半程馬拉松女子組，來自菲律賓的薩莫拉（Michelle Zamora）以1小時21分49秒摘下后冠。國內女子組冠軍由謝千鶴以1小時22分00秒衝線。謝千鶴賽後分享說：「今天整體跑起來的體感是近一年來最好的一次，這次參賽主要是為年底的台北馬拉松做熱身！」

全程馬拉松男子組，由來自日本的永野慶輝以2小時24分25秒衝線奪冠；女子組則由來自菲律賓的托雷戈薩（Art Joy Torregosa）以2小時51分30秒摘下后冠。

長榮航空自2023年推動「幼苗計畫–校園深耕巡迴」以來，今年巡迴前進嘉義及苗栗，已累計超過千名孩童參與，未來將持續走訪台灣其他城市，透過專業訓練與深度交流，深耕偏鄉青少年體育發展。長榮航空希望讓更多喜愛跑步的孩子，有機會接觸到專業訓練與運動資源，從校園培養運動習慣，也為台灣未來運動人才扎根，為愛運動的青少年播下夢想種子。

長榮航空今年也準備豐富賽後抽獎好禮，參賽跑者有機會抽中歐美澳、亞洲及國內線機票，共計30張，另有長汎假期5萬元旅遊抵用券等獎項。今年也持續推出「拿哩跑！您跑一哩 我送百哩」活動，依不同參賽組別贈送「無限萬哩遊」會員獎勵哩程，全馬跑者最高可獲4200哩；參賽跑者另享長榮航空機票、長榮假期、立榮假期、EVA SKY SHOP及台灣長榮酒店等相關優惠。