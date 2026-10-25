F1／封王倒數！安東內利奪美國大獎賽桿位 有望成最年輕世界冠軍

賓士車手安東內利（Kimi Antonelli）在美國大獎賽排位賽奪下桿位，以1分34.03秒搶下桿位，擊敗紅牛車隊的維斯塔潘（Max Verstappen）。本站安東內利有機會提前封王，成為F1史上最年輕的世界冠軍。

目前積分榜上，安東內利領先隊友羅素（George Russell）102分。若能在美國站奪冠，且羅素排名第9後、法拉利車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）排名第5後，就有機會提前封王，成為F1史上最年輕的世界冠軍，成為自1953年阿斯卡里（Alberto Ascari）首位奪冠的義大利車手。

安東內利（Kimi Antonelli）以1分34.03秒奪美國站F1桿位，若本站能奪冠，羅素位於第9後且漢米爾頓第5後，將有望提前成為史上最年輕世界冠軍。 新華社

安東內利是繼比利時站以來的首座桿位，他表示：「這確實挺令人驚喜的，我不會去過度計算冠軍積分或給自己太大壓力，盡全力跑好這場比賽、爭取勝利。最重要的就是做好起跑，後續再看看能夠做到什麼程度」