桌球亞錦賽／郭冠宏迎18歲生日 亞錦賽橫掃香港一哥闖4強

中央社／ 台北24日電

在烏茲別克舉行的桌球亞錦賽，迎接18歲生日的台灣新星郭冠宏，今天在男單8強以3比0橫掃香港好手黃鎮廷，確定前進4強、保底銅牌，並成為林昀儒後第一人。

世界排名第36的台灣桌球新星郭冠宏，今天適逢18歲生日，更在亞洲桌球錦標賽男單賽場繳出突破性表現，僅花費19分鐘就以直落三力退35歲的「香港一哥」黃鎮廷，如願挺進4強，保底獲得1面銅牌，成為最好生日禮物。

日前在團體賽對戰就曾取得勝利，郭冠宏此役首局開打後，迅速展現進攻端宰制力，頻頻迫使對手回擊出界情況下，手握大幅度領先，順利以11比4先馳得點，就算接下來遭遇小亂流，但郭冠宏屢屢在關鍵時刻穩住陣腳，最後再以11比7、11比8搶下男單4強門票。

值得一提的是，郭冠宏確定進帳本屆亞錦賽第2面獎牌，更寫下繼2023年林昀儒後，再有台灣男單選手登上頒獎台的紀錄，接下來郭冠宏將面對年僅19歲、球風獨特的中國好手李天陽，力拚金牌戰門票，而上次在亞錦賽男單稱王的台灣選手是2000年的名將蔣澎龍。

另名同樣闖進男單8強、世界排名30名的馮翊新，則在稍後對戰世界排名第3的日本名將張本智和，不僅期盼解鎖對戰首勝，更希望跟進郭冠宏的腳步躋身4強之列。

郭冠宏 桌球 香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桌球亞錦賽／新星郭冠宏、馮翊新同闖男單8強

桌球亞錦賽／台灣女團退香港闖4強 暌違7年再登頒獎台

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

法國羽賽／戚又仁不敵印尼烏拜迪拉止步8強 邱品蒨也輸辛度無緣4強

相關新聞

桌球亞錦賽／新星郭冠宏、馮翊新同闖男單8強

在烏茲別克舉行的亞洲桌球錦標賽，台灣桌球新星郭冠宏、馮翊新今天相繼在男單16強勝出，攜手挺進8強，其中郭冠宏恰巧是18歲...

亞帕運／勇奪3金後再扛閉幕式重任 林姿妤擔任掌旗官直呼期待

2026年第5屆名古屋亞洲帕拉運動會今天舉行閉幕典禮，我國代表團由本屆勇奪3面金牌的桌球好手林姿妤擔任掌旗官，與各國代表團選手及隊職員共同參與閉幕典禮，為本屆亞帕運畫下精彩句點。

企業射箭／分項冠軍賽加射、季後賽港都開戰 亞運3將歸建爭取榮耀

結束名古屋亞運後，2026中華企業射箭聯賽8年本周回歸，將於明、後兩天的光復節連假於高雄國家運動訓練中心進行分項冠軍賽加射與季後挑戰賽，亞運建功的張正韋、鄭祥輝、林子翔等人都將歸建，為母隊爭取榮耀。

揚名國際！2026FAI美國長灘無人機足球國際盃 中華代表隊APEXTEAM奪冠

中華台北派出兩支代表隊參賽，憑藉精湛的飛行操控技術、優異的攻防戰術及高度團隊默契，從6國、16支參賽隊伍中脫穎而出，由APEX TEAM勇奪冠軍、JQK榮獲亞軍，一舉包辦本屆賽事冠亞軍。

高球／個人紀錄片檀香山首映 曾雅妮分享從球場榮耀走向內心旅程

記錄台灣高爾夫名將曾雅妮生命歷程的紀錄片《微笑之後：曾雅妮》（BEYOND THE SMILES: YANI TSENG），於夏威夷當地時間10月22日晚間6時，在檀香山 Consolidated Theatres Kahala 舉行世界首映。吸引滿場觀眾到場觀賞，觀眾與曾雅妮、導演陳惟揚（Frank W. Chen）及製片楊明燊（Brian Yang）一同見證這段歷時多年的紀錄旅程，首次在國際大銀幕上與觀眾相遇。

亞帕運桌球／終結遺憾 林姿妤、田曉雯女雙封后

從二○一八年雅加達亞帕運就努力追逐女雙金牌，我國桌球好手林姿妤、田曉雯，歷經連續兩屆的遺憾，終於在昨天於名古屋亞帕運一圓金牌夢，兩人在ＷＤ廿級金牌戰以三比一擊敗中國大陸強敵侯春曉、熊桂艷，拿下兩人合拍以來的第一面大賽金牌，也奪得代表團本屆第四金，其中林姿妤一人就包辦三金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。