快訊

台股真的不會跌回3萬點？AI行情太狂引擔憂 0050也被點名

嗆川普「帶著夢想進入墳墓」 伊朗：美軍任何情況下都禁入波斯灣

比小說還狗血⋯假伯爵千金被騙46年 父臨終留神秘叮囑揭身世

聽新聞
0:00 / 0:00

亞帕運／勇奪3金後再扛閉幕式重任 林姿妤擔任掌旗官直呼期待

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
名古屋亞洲帕拉運動會閉幕典禮我國代表團進場。圖／運動部提供
名古屋亞洲帕拉運動會閉幕典禮我國代表團進場。圖／運動部提供

2026年第5屆名古屋亞洲帕拉運動會今天舉行閉幕典禮，我國代表團由本屆勇奪3面金牌的桌球好手林姿妤擔任掌旗官，與各國代表團選手及隊職員共同參與閉幕典禮，為本屆亞帕運畫下精彩句點。

過去因開、閉幕典禮時間經常與桌球賽程衝突，林姿妤表示，通常只能放棄參加典禮。這次首度擔任閉幕典禮掌旗官，讓她感到十分開心與榮幸。雖然有些擔心自己的力氣不足，無法順利舉起會旗，但回顧從杭州亞帕運、巴黎帕運到本屆愛知名古屋亞帕運的參賽歷程，她對這次特別的任務充滿期待。

本屆一口氣勇奪3面金牌，林姿妤坦言，這次名古屋之旅的表現有些超乎預期。尤其首場比賽時，因為背負著過去獲獎成績所帶來的壓力，一度影響心態與臨場發揮。所幸當天賽程結束後，她透過充分休息及自我調適，重新找回比賽節奏。

林姿妤表示，自己逐漸意識到，這是全新周期的開始，必須學會將過去的成績歸零，不再抱持守住既有勝利的心態，而是重新出發、全力迎戰每一位對手。從第二場比賽開始，她成功找回專注力，將心思投入當下的每一顆球，完成重要的心態轉折，也為本屆佳績奠定基礎。

台灣代表團本屆亞帕運共獲4金、7銀、9銅，合計20面獎牌，獎牌總數與上屆杭州亞帕運持平，其中金牌數維持4面，銀牌則增加3面。獎牌分布於桌球、游泳、田徑、羽球、跆拳道、柔道及輪椅網球等7種運動，展現我國選手在不同競賽領域的實力。

本屆亞帕運代表團參賽任務圓滿完成。運動部表示，感謝所有選手、教練及後勤支援團隊的投入與付出。呼應本屆賽會官方標語「IMAGINE ONE HEART」，期盼透過國際賽事持續提升社會大眾對適應運動的認識，營造支持身心障礙者平等參與運動的友善環境。運動部也將持續完善選手培訓、運動科學及後勤支援制度，並以2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會為目標，協助選手穩健備戰、持續突破，邀請國人繼續為台灣選手加油。

我國代表團掌旗官由本屆勇奪3面金牌的桌球好手林姿妤擔任。圖／運動部提供
我國代表團掌旗官由本屆勇奪3面金牌的桌球好手林姿妤擔任。圖／運動部提供

帕運 林姿妤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞帕運／桌球金牌 林姿妤拚「接二連三」

亞帕運桌球／終結遺憾 林姿妤、田曉雯女雙封后

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

亞帕運／台灣4金7銀9銅 李洋對選手「另類要求」超有感

相關新聞

桌球亞錦賽／新星郭冠宏、馮翊新同闖男單8強

在烏茲別克舉行的亞洲桌球錦標賽，台灣桌球新星郭冠宏、馮翊新今天相繼在男單16強勝出，攜手挺進8強，其中郭冠宏恰巧是18歲...

亞帕運／勇奪3金後再扛閉幕式重任 林姿妤擔任掌旗官直呼期待

2026年第5屆名古屋亞洲帕拉運動會今天舉行閉幕典禮，我國代表團由本屆勇奪3面金牌的桌球好手林姿妤擔任掌旗官，與各國代表團選手及隊職員共同參與閉幕典禮，為本屆亞帕運畫下精彩句點。

企業射箭／分項冠軍賽加射、季後賽港都開戰 亞運3將歸建爭取榮耀

結束名古屋亞運後，2026中華企業射箭聯賽8年本周回歸，將於明、後兩天的光復節連假於高雄國家運動訓練中心進行分項冠軍賽加射與季後挑戰賽，亞運建功的張正韋、鄭祥輝、林子翔等人都將歸建，為母隊爭取榮耀。

揚名國際！2026FAI美國長灘無人機足球國際盃 中華代表隊APEXTEAM奪冠

中華台北派出兩支代表隊參賽，憑藉精湛的飛行操控技術、優異的攻防戰術及高度團隊默契，從6國、16支參賽隊伍中脫穎而出，由APEX TEAM勇奪冠軍、JQK榮獲亞軍，一舉包辦本屆賽事冠亞軍。

高球／個人紀錄片檀香山首映 曾雅妮分享從球場榮耀走向內心旅程

記錄台灣高爾夫名將曾雅妮生命歷程的紀錄片《微笑之後：曾雅妮》（BEYOND THE SMILES: YANI TSENG），於夏威夷當地時間10月22日晚間6時，在檀香山 Consolidated Theatres Kahala 舉行世界首映。吸引滿場觀眾到場觀賞，觀眾與曾雅妮、導演陳惟揚（Frank W. Chen）及製片楊明燊（Brian Yang）一同見證這段歷時多年的紀錄旅程，首次在國際大銀幕上與觀眾相遇。

亞帕運桌球／終結遺憾 林姿妤、田曉雯女雙封后

從二○一八年雅加達亞帕運就努力追逐女雙金牌，我國桌球好手林姿妤、田曉雯，歷經連續兩屆的遺憾，終於在昨天於名古屋亞帕運一圓金牌夢，兩人在ＷＤ廿級金牌戰以三比一擊敗中國大陸強敵侯春曉、熊桂艷，拿下兩人合拍以來的第一面大賽金牌，也奪得代表團本屆第四金，其中林姿妤一人就包辦三金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。