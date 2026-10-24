亞帕運／勇奪3金後再扛閉幕式重任 林姿妤擔任掌旗官直呼期待

2026年第5屆名古屋亞洲帕拉運動會今天舉行閉幕典禮，我國代表團由本屆勇奪3面金牌的桌球好手林姿妤擔任掌旗官，與各國代表團選手及隊職員共同參與閉幕典禮，為本屆亞帕運畫下精彩句點。

過去因開、閉幕典禮時間經常與桌球賽程衝突，林姿妤表示，通常只能放棄參加典禮。這次首度擔任閉幕典禮掌旗官，讓她感到十分開心與榮幸。雖然有些擔心自己的力氣不足，無法順利舉起會旗，但回顧從杭州亞帕運、巴黎帕運到本屆愛知名古屋亞帕運的參賽歷程，她對這次特別的任務充滿期待。

本屆一口氣勇奪3面金牌，林姿妤坦言，這次名古屋之旅的表現有些超乎預期。尤其首場比賽時，因為背負著過去獲獎成績所帶來的壓力，一度影響心態與臨場發揮。所幸當天賽程結束後，她透過充分休息及自我調適，重新找回比賽節奏。

林姿妤表示，自己逐漸意識到，這是全新周期的開始，必須學會將過去的成績歸零，不再抱持守住既有勝利的心態，而是重新出發、全力迎戰每一位對手。從第二場比賽開始，她成功找回專注力，將心思投入當下的每一顆球，完成重要的心態轉折，也為本屆佳績奠定基礎。

台灣代表團本屆亞帕運共獲4金、7銀、9銅，合計20面獎牌，獎牌總數與上屆杭州亞帕運持平，其中金牌數維持4面，銀牌則增加3面。獎牌分布於桌球、游泳、田徑、羽球、跆拳道、柔道及輪椅網球等7種運動，展現我國選手在不同競賽領域的實力。

本屆亞帕運代表團參賽任務圓滿完成。運動部表示，感謝所有選手、教練及後勤支援團隊的投入與付出。呼應本屆賽會官方標語「IMAGINE ONE HEART」，期盼透過國際賽事持續提升社會大眾對適應運動的認識，營造支持身心障礙者平等參與運動的友善環境。運動部也將持續完善選手培訓、運動科學及後勤支援制度，並以2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會為目標，協助選手穩健備戰、持續突破，邀請國人繼續為台灣選手加油。