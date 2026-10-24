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桌球亞錦賽／新星郭冠宏、馮翊新同闖男單8強
在烏茲別克舉行的亞洲桌球錦標賽，台灣桌球新星郭冠宏、馮翊新今天相繼在男單16強勝出，攜手挺進8強，其中郭冠宏恰巧是18歲生日，稍後將力拚4強門票。
桌球新星郭冠宏、馮翊新日前一起幫助台灣男團摘下銅牌後，接著各自在男單賽場奮戰，其中世界排名36名的郭冠宏，昨役以3比2險勝伊朗34歲名將阿拉米揚（Noshad Alamiyan），今天對戰哈薩克新星庫曼加利耶夫（Alan Kurmangaliyev）展現宰制力，終場以11比5、11比5、11比7奪勝，如願搶下8強資格。
值得一提的是，郭冠宏今天恰巧迎接18歲生日，稍後他在與「香港一哥」黃鎮廷正面交鋒，尋求晉級4強、登上頒獎台的機會，而兩人日前曾在男子團體賽事過招，當時負責打頭陣的郭冠宏以3比1取勝，穩定台灣男團軍心，最後順利前進4強、延續亞錦賽男團奪牌紀錄。
另外，世界排名30名的馮翊新則在男單16強陷入苦戰，與新加坡好手郭勇打滿5局，所幸馮翊新關鍵時刻穩住陣腳，最後決勝第5局以11比8拿到勝利，不過8強戰將挑戰世界排名第3的日本名將張本智和，期盼解鎖對戰首勝。
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