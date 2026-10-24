企業射箭／分項冠軍賽加射、季後賽港都開戰 亞運3將歸建爭取榮耀

結束名古屋亞運後，2026中華企業射箭聯賽8年本周回歸，將於明、後兩天的光復節連假於高雄國家運動訓練中心進行分項冠軍賽加射與季後挑戰賽，亞運建功的張正韋、鄭祥輝、林子翔等人都將歸建，為母隊爭取榮耀。

台灣射箭代表團在本屆亞運獲得1銀、2銅，複合弓男子張正韋拿到隊史首面個人賽獎牌（銀牌）與團體銅牌，反曲弓男團奪銅，唯一收獲2面獎牌的張正韋將回到母隊新濠建設挑戰季後賽，反曲弓男團銅牌鄭祥輝、林子翔也將回歸新北凱撒與新竹市愛山林。

明天賽程先舉行分項冠軍賽加射，反曲弓混雙項目同為6勝的新北凱撒與彰化銀行將在上午10點半角逐晉級分項冠軍賽資格，勝方將在11月挑戰領先者、7勝的新竹市愛山林。

表定10點45分舉行的複合弓混雙加射則是「三搶一」，同為6勝的新濠建設、彰化銀行、協會青年隊要爭取晉級分項冠軍賽機會，以逸待勞的是8勝、勝率高達8成的新北凱撒。

同日午間12時進行3戰2勝的季後挑戰賽G1，例行賽最後一天躍上龍頭的新北凱撒迎戰新濠建設，14點30分為衛冕軍彰化銀行對壘新竹市愛山林，26日上午8時起進行G2與如有需要的G3。由於高雄國家訓練中心實施人員管制，箭迷可透過官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/@ceal8764）收看全程賽事直播。