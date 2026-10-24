快訊

66歲資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡…身份曝光崩潰了

中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

聽新聞
0:00 / 0:00

企業射箭／分項冠軍賽加射、季後賽港都開戰 亞運3將歸建爭取榮耀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張正韋替在名古屋亞運為台灣拿下首面亞運複合弓個人賽獎牌。圖／大會提供
張正韋替在名古屋亞運為台灣拿下首面亞運複合弓個人賽獎牌。圖／大會提供

結束名古屋亞運後，2026中華企業射箭聯賽8年本周回歸，將於明、後兩天的光復節連假於高雄國家運動訓練中心進行分項冠軍賽加射與季後挑戰賽，亞運建功的張正韋、鄭祥輝、林子翔等人都將歸建，為母隊爭取榮耀

台灣射箭代表團在本屆亞運獲得1銀、2銅，複合弓男子張正韋拿到隊史首面個人賽獎牌（銀牌）與團體銅牌，反曲弓男團奪銅，唯一收獲2面獎牌的張正韋將回到母隊新濠建設挑戰季後賽，反曲弓男團銅牌鄭祥輝、林子翔也將回歸新北凱撒與新竹市愛山林。

明天賽程先舉行分項冠軍賽加射，反曲弓混雙項目同為6勝的新北凱撒與彰化銀行將在上午10點半角逐晉級分項冠軍賽資格，勝方將在11月挑戰領先者、7勝的新竹市愛山林。

表定10點45分舉行的複合弓混雙加射則是「三搶一」，同為6勝的新濠建設、彰化銀行、協會青年隊要爭取晉級分項冠軍賽機會，以逸待勞的是8勝、勝率高達8成的新北凱撒。

同日午間12時進行3戰2勝的季後挑戰賽G1，例行賽最後一天躍上龍頭的新北凱撒迎戰新濠建設，14點30分為衛冕軍彰化銀行對壘新竹市愛山林，26日上午8時起進行G2與如有需要的G3。由於高雄國家訓練中心實施人員管制，箭迷可透過官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/@ceal8764）收看全程賽事直播。

亞運 榮耀 冠軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

亞帕運／台灣4金7銀9銅 李洋對選手「另類要求」超有感

日職／橫濱力求二度下剋上軟銀 新仇舊恨火花多

亞運射箭／17歲印度少女連斷3次南韓金牌路 韓媒錯愕：世界最強崩盤了

相關新聞

企業射箭／分項冠軍賽加射、季後賽港都開戰 亞運3將歸建爭取榮耀

結束名古屋亞運後，2026中華企業射箭聯賽8年本周回歸，將於明、後兩天的光復節連假於高雄國家運動訓練中心進行分項冠軍賽加射與季後挑戰賽，亞運建功的張正韋、鄭祥輝、林子翔等人都將歸建，為母隊爭取榮耀。

揚名國際！2026FAI美國長灘無人機足球國際盃 中華代表隊APEXTEAM奪冠

中華台北派出兩支代表隊參賽，憑藉精湛的飛行操控技術、優異的攻防戰術及高度團隊默契，從6國、16支參賽隊伍中脫穎而出，由APEX TEAM勇奪冠軍、JQK榮獲亞軍，一舉包辦本屆賽事冠亞軍。

高球／個人紀錄片檀香山首映 曾雅妮分享從球場榮耀走向內心旅程

記錄台灣高爾夫名將曾雅妮生命歷程的紀錄片《微笑之後：曾雅妮》（BEYOND THE SMILES: YANI TSENG），於夏威夷當地時間10月22日晚間6時，在檀香山 Consolidated Theatres Kahala 舉行世界首映。吸引滿場觀眾到場觀賞，觀眾與曾雅妮、導演陳惟揚（Frank W. Chen）及製片楊明燊（Brian Yang）一同見證這段歷時多年的紀錄旅程，首次在國際大銀幕上與觀眾相遇。

亞帕運桌球／終結遺憾 林姿妤、田曉雯女雙封后

從二○一八年雅加達亞帕運就努力追逐女雙金牌，我國桌球好手林姿妤、田曉雯，歷經連續兩屆的遺憾，終於在昨天於名古屋亞帕運一圓金牌夢，兩人在ＷＤ廿級金牌戰以三比一擊敗中國大陸強敵侯春曉、熊桂艷，拿下兩人合拍以來的第一面大賽金牌，也奪得代表團本屆第四金，其中林姿妤一人就包辦三金。

亞帕運羽球／方振宇摘銀 破男羽紀錄

名古屋亞帕運羽球賽事昨天進行各組決賽，我國好手方振宇在站立組ＳＵ五級金牌戰出賽，面對速度與力量兼具的廿四歲中國大陸強敵李明潘，歷經兩局苦戰，最終以兩個十比廿一收下銀牌。儘管無緣金牌，這面銀牌仍改寫他個人在亞帕運的最佳戰績，也成為台灣在亞帕運羽球史上首位奪得銀牌的男子選手，刷新隊史新頁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。