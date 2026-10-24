揚名國際！2026FAI美國長灘無人機足球國際盃 中華代表隊APEXTEAM奪冠

中華台北派出兩支代表隊參賽，憑藉精湛的飛行操控技術、優異的攻防戰術及高度團隊默契，從6國、16支參賽隊伍中脫穎而出，由APEX TEAM勇奪冠軍、JQK榮獲亞軍，一舉包辦本屆賽事冠亞軍。

2026 FAI美國長灘無人機足球國際盃18日圓滿落幕，中華台北無人機足球二支代表隊憑藉精湛的飛行操控技術、優異的攻防戰術及高度團隊默契，從6國、16支參賽隊伍中脫穎而出，由APEX TEAM勇奪冠軍、JQK榮獲亞軍，一舉包辦冠亞軍，為台灣無人機競技再創輝煌紀錄。

本屆賽事於美國加州長灘 Browning High School 舉行，吸引來自美國、中華台北、克羅埃西亞、哈薩克、墨西哥及烏茲別克等6個國家及參賽代表地區，共計16支隊伍參與競技。

賽事透過小組賽及淘汰賽階段，考驗選手在無人機操控、戰術配置、臨場反應及團隊協作等方面的綜合能力。中華台北兩支代表隊在國際競爭中展現穩定實力，最終成功會師冠亞軍行列，取得本屆賽事最優異的兩項成績。

中華台北代表隊總領隊教練辛佩格說，冠軍隊APEX TEAM選手名單包括國立中科實中張于雲、國立虎尾科技大學何政佑、南崗國中黃辰閔，以及翔宇動力科技公司王旭誠，憑藉長期累積的專業訓練成果與優異團隊默契，在多場國際對戰中展現沉著穩健的競技能力，最終勇奪冠軍。這份榮耀不僅象徵團隊在無人機足球競技領域的實力，更是選手與教練長期共同努力的重要成果。

中華台北代表隊APEX TEAM勇奪美國長灘無人機足球國際盃冠軍。圖／中華民國飛行運動總會提供

總領隊教練辛佩格（中）說明，中華台北代表隊APEX TEAM勇奪美國長灘無人機足球國際盃冠軍。圖／中華民國飛行運動總會提供

總領隊教練辛佩格（中）說明，中華台北代表隊APEX TEAM勇奪美國長灘無人機足球國際盃冠軍。圖／中華民國飛行運動總會提供

中華台北派出兩支代表隊APEX TEAM、JQK勇奪美國長灘無人機足球國際盃冠亞軍。圖／中華民國飛行運動總會提供