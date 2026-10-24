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高球／個人紀錄片檀香山首映 曾雅妮分享從球場榮耀走向內心旅程

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
《微笑之後：曾雅妮》於第46屆夏威夷國際影展舉行全球首映，導演陳惟揚（左起）、曾雅妮與製片楊明燊一同出席。圖／嚴選娛樂電影製作有限公司提供
《微笑之後：曾雅妮》於第46屆夏威夷國際影展舉行全球首映，導演陳惟揚（左起）、曾雅妮與製片楊明燊一同出席。圖／嚴選娛樂電影製作有限公司提供

記錄台灣高爾夫名將曾雅妮生命歷程的紀錄片《微笑之後：曾雅妮》（BEYOND THE SMILES: YANI TSENG），於夏威夷當地時間10月22日晚間6時，在檀香山 Consolidated Theatres Kahala 舉行世界首映。吸引滿場觀眾到場觀賞，觀眾與曾雅妮、導演陳惟揚（Frank W. Chen）及製片楊明燊（Brian Yang）一同見證這段歷時多年的紀錄旅程，首次在國際大銀幕上與觀眾相遇。

曾雅妮親赴第46屆夏威夷國際影展，出席這場別具意義的首映。這一次，她不再是站在球場上、等待下一次揮桿的選手，而是透過電影，帶領觀眾走進那些勝利之外的時刻。從耀眼成績到傷勢與低潮，影片記錄她如何在迷惘中重新找回節奏，也重新凝視自己與高爾夫的關係。

《微笑之後：曾雅妮》入選影展「台灣電影焦點」（Spotlight on Taiwan）單元，透過2020年至2025年間的長時間跟拍，描繪曾雅妮面對傷勢、競技低潮與人生挑戰的歷程。鏡頭不只留在球場，也陪伴她走進日常生活，捕捉那些不容易被看見的心情與轉變，讓觀眾看見笑容背後，一個人如何承受失落、與自己相處，並試著再次出發。

曾雅妮曾奪下15座LPGA巡迴賽冠軍，其中包括5座大賽冠軍，並連續109周位居女子高爾夫世界排名第一。影片除了回望她在球場上的高峰，也收錄她與家人、朋友，以及高爾夫名將索倫絲坦（Annika Sörenstam）、路易絲（Stacy Lewis）、魏聖美等人的訪談。不同的記憶與視角交織出她一路走來的樣貌，也呈現頂尖運動員在成就背後所承受的身心壓力，以及她如何重新理解成功、尋找人生方向。

夏威夷國際影展官方在「台灣電影焦點」專題中，介紹本片如何真誠呈現曾雅妮面對成名後的壓力、心理健康課題與生命轉折的經驗。透過多年陪伴與記錄，影片讓雅妮的生命故事跨越運動領域，與國際觀眾分享面對挑戰與持續前行的勇氣。

第46屆夏威夷國際影展於10月21日至11月5日在歐胡島舉行。《微笑之後：曾雅妮》除10月22日全球首映外，也將於當地時間10月24日下午2時30分再次放映。影展並安排曾雅妮出席首場放映後的特別問答座談，與觀眾分享影片及一路走來的心路歷程。

曾雅妮 紀錄片 榮耀

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