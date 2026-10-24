方振宇摘銀 破男羽紀錄

名古屋亞帕運羽球賽事昨天進行各組決賽，我國好手方振宇在站立組ＳＵ五級金牌戰出賽，面對速度與力量兼具的廿四歲中國大陸強敵李明潘，歷經兩局苦戰，最終以兩個十比廿一收下銀牌。儘管無緣金牌，這面銀牌仍改寫他個人在亞帕運的最佳戰績，也成為台灣在亞帕運羽球史上首位奪得銀牌的男子選手，刷新隊史新頁。

從二○一八年雅加達初試啼聲獲得第五名，到上屆杭州亞帕運包辦男單與男雙雙銅，方振宇本屆在名古屋攜手蒲貴煜摘下男雙銅牌後，單打一路過關斬將，四強戰更力挫世錦賽銅牌得主、日本名將今井大湧，挺進金牌戰。

面對金牌戰落敗，方振宇賽後坦言，雖對手實力強勁且做足苦戰準備，但自己未能咬住細節，「讓對手打得太順，自己的特色沒有打出來，這點滿可惜的。」

經歷二○二一年東京帕運名列第四名的沉澱，方振宇心態成熟許多，「現在更懂得去享受比賽，在享受過程與衝擊對手之間找到平衡，練習與比賽中的挫折都是未來成長的養分。」

回顧突破自我的旅程，方振宇充滿感恩，「原本來參賽只希望一場一場把球打好，完全沒預設會走到哪裡，能一路打到最後一天真的是意料之外的事。我一直覺得自己是一個很幸運的孩子，能在這樣的環境下長大、打球。」

他特別感謝首次在大型綜合國際賽事搭檔的指導教練楊智傑，補足自己欠缺的臨場應變與比賽解讀能力，「我們每天生活、訓練都在一起，真的很辛苦他。」