快訊

薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

方振宇摘銀 破男羽紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
方振宇奪得亞帕運男單ＳＵ五級銀牌。圖／運動部提供
方振宇奪得亞帕運男單ＳＵ五級銀牌。圖／運動部提供

名古屋帕運羽球賽事昨天進行各組決賽，我國好手方振宇在站立組ＳＵ五級金牌戰出賽，面對速度與力量兼具的廿四歲中國大陸強敵李明潘，歷經兩局苦戰，最終以兩個十比廿一收下銀牌。儘管無緣金牌，這面銀牌仍改寫他個人在亞帕運的最佳戰績，也成為台灣在亞帕運羽球史上首位奪得銀牌的男子選手，刷新隊史新頁。

從二○一八年雅加達初試啼聲獲得第五名，到上屆杭州亞帕運包辦男單與男雙雙銅，方振宇本屆在名古屋攜手蒲貴煜摘下男雙銅牌後，單打一路過關斬將，四強戰更力挫世錦賽銅牌得主、日本名將今井大湧，挺進金牌戰。

面對金牌戰落敗，方振宇賽後坦言，雖對手實力強勁且做足苦戰準備，但自己未能咬住細節，「讓對手打得太順，自己的特色沒有打出來，這點滿可惜的。」

經歷二○二一年東京帕運名列第四名的沉澱，方振宇心態成熟許多，「現在更懂得去享受比賽，在享受過程與衝擊對手之間找到平衡，練習與比賽中的挫折都是未來成長的養分。」

回顧突破自我的旅程，方振宇充滿感恩，「原本來參賽只希望一場一場把球打好，完全沒預設會走到哪裡，能一路打到最後一天真的是意料之外的事。我一直覺得自己是一個很幸運的孩子，能在這樣的環境下長大、打球。」

他特別感謝首次在大型綜合國際賽事搭檔的指導教練楊智傑，補足自己欠缺的臨場應變與比賽解讀能力，「我們每天生活、訓練都在一起，真的很辛苦他。」

帕運 羽球 雅加達 名古屋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞帕運羽球／方振宇不敵中國大陸李明潘 摘銀仍創生涯最佳

亞帕運羽球／男雙激戰3局惜敗 方振宇／蒲貴煜連兩屆鍍銅進帳羽球首牌

亞帕運羽球／方振宇、蒲貴煜男雙奪銅 笑稱關係像同事

亞帕運／林姿妤連霸！桌球女單姐妹內戰 我連兩屆金包銀

相關新聞

終結遺憾 林姿妤、田曉雯亞帕女雙封后

從二○一八年雅加達亞帕運就努力追逐女雙金牌，我國桌球好手林姿妤、田曉雯，歷經連續兩屆的遺憾，終於在昨天於名古屋亞帕運一圓金牌夢，兩人在ＷＤ廿級金牌戰以三比一擊敗中國大陸強敵侯春曉、熊桂艷，拿下兩人合拍以來的第一面大賽金牌，也奪得代表團本屆第四金，其中林姿妤一人就包辦三金。

方振宇摘銀 破男羽紀錄

名古屋亞帕運羽球賽事昨天進行各組決賽，我國好手方振宇在站立組ＳＵ五級金牌戰出賽，面對速度與力量兼具的廿四歲中國大陸強敵李明潘，歷經兩局苦戰，最終以兩個十比廿一收下銀牌。儘管無緣金牌，這面銀牌仍改寫他個人在亞帕運的最佳戰績，也成為台灣在亞帕運羽球史上首位奪得銀牌的男子選手，刷新隊史新頁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。