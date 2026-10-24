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終結遺憾 林姿妤、田曉雯亞帕女雙封后

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
林姿妤（右）、田曉雯（左）攜手拿下亞帕運桌球女雙首金。圖／運動部提供
林姿妤（右）、田曉雯（左）攜手拿下亞帕運桌球女雙首金。圖／運動部提供

從二○一八年雅加達亞帕運就努力追逐女雙金牌，我國桌球好手林姿妤田曉雯，歷經連續兩屆的遺憾，終於在昨天於名古屋亞帕運一圓金牌夢，兩人在ＷＤ廿級金牌戰以三比一擊敗中國大陸強敵侯春曉、熊桂艷，拿下兩人合拍以來的第一面大賽金牌，也奪得代表團本屆第四金，其中林姿妤一人就包辦三金。

昨天金牌戰激烈，林姿妤、田曉雯奪金瞬間仍陷在緊張情緒中，不見激動神情。林姿妤笑說「比分實在太糾結，沒時間醞釀情緒去慶祝。」田曉雯則坦言腦中一片空白，很開心能跟搭檔拿下勝利。

這一金對兩人意義非凡，林姿妤不僅勇奪個人本屆第三金，更改寫上屆杭州亞帕運的雙金紀錄。她特別感謝從二○一八年合作至今的田曉雯，並直言能把賽前討論的戰術執行下來是關鍵。這也是田曉雯征戰帕運與亞帕運的第一金，她感性表示，我們錯失了兩次，贏了真的很想哭，能突破真的非常開心。

值得一提的是，林姿妤與田曉雯一個內斂、一個外放，但金牌戰反而是較為外放的田曉雯板著臉專注執行戰術。兩人曾在巴黎帕運拿下女雙銀牌，如今在亞洲賽場圓夢，不僅意義重大，也讓她們更有信心朝向更遠大目標邁進。

至於日前在田徑女子標槍Ｆ十二／十三級奪下銅牌的亞帕運五屆元老、開幕典禮掌旗官劉雅婷，昨天則是在女子鉛球Ｆ十一／十二級賽事中，以平個人生涯最佳紀錄的十公尺九一奪下銀牌，本屆賽事摘下一銀一銅。

加上方振宇在羽球男單ＳＵ五級、陳柏諺、謝非在桌球男雙ＭＤ廿二級的兩面銀牌，我代表團單日進帳一金三銀三銅，累積四金七銀九銅，其中桌球隊就包辦三金五銀二銅。

田曉雯 帕運 金牌 林姿妤 桌球

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