亞帕運／台灣4金7銀9銅 李洋對選手「另類要求」超有感

2026年名古屋亞帕運明天閉幕，台灣代表隊賽程已在今天結束，共獲得4金7銀9銅；運動部長李洋表示，感謝選手及後勤的共同努力，「讓我最有感的，就是亞帕運選手要求能『一致性』。」

今年亞帕運台灣代表隊共計71名選手，參加射箭、田徑、羽球、地板滾球、柔道、健力、射擊、游泳、桌球、跆拳道、輪椅擊劍、輪椅網球等12種運動。

名古屋亞帕運將於明天閉幕，最後一天僅剩下射箭、地板滾球、健力、擊劍等4種運動還在進行，但已無台灣選手。

運動部長李洋這次首度前往第一線陪同亞帕運選手參賽，他告訴中央社記者，非常感謝運動部適應司、國訓中心、中華奧會、中華帕總一起努力，打造出完善的中繼站，「在這7、8天的賽程裡，聽到很多選手的反饋都是好的，也讓我們更具信心。」

李洋特別提到：「以往我們都是用外界的角度來看待亞帕運選手，但這次讓我最有感觸的，反而是亞帕運選手希望他們能與亞運選手用同樣方式被看待，一切都跟亞運一樣就好，這點確實讓我有更深一層的思考。」

李洋透露，這次來到亞帕運，收穫最多的就是聆聽到第一線選手的想法與看法，接下來到2028年洛杉磯帕運，也會有更多改進與完善的空間。

他強調，這次參加亞帕運的選手年齡層降低不少，「未來還會透過適應司的推動，並且與地方政府合作，有更多據點讓身心障礙的朋友可以運動，而不再只是在培養成專業運動員上。」

最後李洋特別感謝所有參與中繼站的工作團隊，「有些人亞運結束返台休息4天就再度來到名古屋繼續亞帕運的工作，真的非常感謝他們的付出，才能讓所有選手都無後顧之憂。」