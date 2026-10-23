亞帕運羽球／方振宇、蒲貴煜男雙奪銅 笑稱關係像同事

2026名古屋亞帕運台灣羽球好手方振宇今天在SU5級單打進帳1面銀牌，加上日前和隊友蒲貴煜拿下的男雙銅牌，讓這對組合成為羽球場上搶眼的搭檔。蒲貴煜笑說：「我們就像同事。」

愛知名古屋亞帕運，台灣羽球代表隊共有10名選手參賽，包括男子的方振宇、蒲貴煜、翁宇裕、葉恩銓、林家翔、董曉威；女子有吳于嫣、蔡奕琳、胡光秋、楊伊宸。

方振宇、蒲貴煜同屬站立組的SU5級，即使在同一個級別裡，兩人仍有各自的速度、球路與性格。方振宇對場上表現要求嚴格，蒲貴煜則自認愛玩、比較容易亢奮，蒲貴煜笑說：「我們之前都開玩笑，說我們兩個是同事。」

方振宇、蒲貴煜各自努力，也一起拚成績、拚獎金，這句帶著笑意的形容，很貼近他們的相處方式，相識多年，兩人懂得認真看待同一件事，也懂得替彼此留一點空間。

兩人的生活節奏也大不同，蒲貴煜睡覺一定要夠暗，方振宇對光線則比較不挑。不用練球的假日，蒲貴煜可以早上看籃球，也會到北海岸喝咖啡、發呆，方振宇則喜歡待在家裡，他想躺著耍廢，各有讓生活慢下來的方法，也把力氣留給下一次訓練、下一場比賽。

方振宇、蒲貴煜在接受運動部訪談時表示，兩人在8年前的雅加達亞帕運第1次搭檔，如今8年過去了，兩人並非天天一起練球；方振宇平時留在學校訓練，蒲貴煜則在板橋找球館、安排陪練，雙打合作曾經斷斷續續，近2年增加共同參賽的機會。

蒲貴煜在訪談中提到，曾有過兩人先搭檔打一場雙打，過了一個小時，又得在單打隔網交手，剛剛還一起爭取每一分，下一場就要設法突破對方的防守，「但對我們而言，這樣的切換已經相當熟悉，沒有太多戲劇性的心理拉扯，我們唯一的目標就是留下好成績。」